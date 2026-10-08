Ерлинг Холанд се обърна към феновете на Манчестър Сити

Голямата звезда на Манчестър Сити Ерлинг Холанд призова привържениците на клуба да останат сплотени и позитивни в трудния момент, пред който са изправени „гражданите“.

Норвежкият нападател заяви, че феновете трябва да продължат да подкрепят отбора независимо от случващото се около клуба и да се наслаждават на футбола.

„Мисля, че феновете на Сити, които ще пътуват до „Анфийлд“, ще си прекарат добре. Трябва да бъдем единни, да се подкрепяме и да пазим позитивна нагласа. Каквото и да се случва в живота, винаги трябва да се усмихваме“, заяви Холанд.

„Трябва да гледаме напред, да се опитваме да печелим футболните мачове и да се наслаждаваме на ситуацията. Трябва да бъдем единни и да си даваме взаимна обич. Нека бъдем заедно, да се наслаждаваме на пътя и да се усмихваме“, добави той.

Холанд разкри и колко силна е връзката му с Манчестър Сити и Великобритания. Семейството му е живяло на Острова, а самият той е прекарал част от детството си там.

„Държа много на това място, както и на Великобритания като цяло. Родителите ми живяха тук десет години – в Нотингам и Лийдс. Никога не са живели в Манчестър, но баща ми, разбира се, тренираше всеки ден в базата в Карингтън. Аз прекарах тук първите си четири години, брат ми – девет, а сестра ми – шест. Това е специално място за нас“, сподели нападателят.

„Трябва да кажа, че държа много на Сити. Държа много и на феновете, защото самият аз съм фен на клуба – съпреживявам нещата заедно с тях“, допълни Холанд.

Норвежецът коментира и предстоящото гостуване на Ливърпул, което според него винаги носи специален заряд.

„Винаги е специално да играеш срещу Ливърпул. Особено заради Пеп и Клоп. Спомням си как, докато бях в Залцбург и Дортмунд, гледах мачовете им и виждах как се стимулираха взаимно“, каза Холанд.

„Двубоите на „Анфийлд“ винаги са специални. Печелил съм там, завършвал съм наравно, губил съм. Така че винаги е специално – всеки мач във Висшата лига е различен, а всеки двубой срещу Ливърпул винаги е специален“, завърши звездата на Сити.