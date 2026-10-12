Голям скандал след Ливърпул - Манчестър Сити

Истински скандал се разрази след двубоя между Ливърпул и Манчестър Сити от шестия кръг на Висшата лига, спечелен от "гражданите" с 3:0 на "Анфийлд". Главният съдия Крис Кавана, който е родом от Манчестър, отново се превърна в централна фигура в мач на мърсисайдци, след като през годините имаше няколко противоречиви отсъждания срещу "червените".

Двубоят бе изключително равностоен до 62-рата минута, когато Райън Гравенберх получи втори жълт и съответно червен картон. Ключов е първият жълт картон на халфа, получен четвърт час по-рано, като повторенията показват, че вероятно дори няма контакт, а дори и да има, е спорно дали има нарушение, камо ли основание за официално предупреждение. Крис Кавана обаче реагира светкавично и веднага вдигна жълт картон на Гравенберх.

В 62-рата минута след минимален, изглеждащ неволен контакт от страна на Гравенберх към Жереми Доку, крилото падна на земята. Нарушението бе отсъдено незабавно. Кавана се поколеба за решението си, преди Ерлинг Халанд да се втурне към него и да започне да му крещи, настоявайки Гравенберх да бъде изгонен. Това се оказа достатъчно за главния арбитър, който извади втори жълт картон и отстрани полузащитника на Ливърпул. След това Манчестър Сити нямаше спирка и набързо вкара три безответни гола, сломявайки напълно съпротивата на домакините.

Скандалното съдийство предизвика огромен отзвук, като легенди като Рой Кийн, Гари Невил, Петер Шмайхел, Майка Ричардс и Фреди Люнгберг изразиха мнение, че Кавана е решил мача с грешното си решение. Самият Гари Невил, легенда на Манчестър Юнайтед, бе бесен и е помолил Скай Спортс да не коментира повече мачове на Манчестър Сити до края на сезона. Вижте ситуациите и преценете сами.