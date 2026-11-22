Челси загуби с 1:4 от Лийдс на „Стамфорд Бридж“ и получи нов удар върху сезона си във Висшата лига. Домакините поведоха чрез Емануел Емега, но Ноа Окафор изравни само три минути по-късно, а след почивката Лийдс вкара още три гола. Поражението е петото за Челси в 11 мача от първенството, а тимът има три загуби в последните си четири срещи.

„Намираме се в психически крехък момент. Когато получим удар, не успяваме да се възстановим достатъчно силно“, заяви мениджърът на Челси Шаби Алонсо след мача.

Испанецът посочи два момента, които според него са променили двубоя. Първият беше изравнителният гол на Окафор в 28-ата минута, а вторият – принудителната смяна на Мойсес Кайседо, който напусна през първото полувреме след контузия. На негово място влезе Джордан Хендерсън.

„След изравняването и смяната загубихме инерцията напълно. Те започнаха да вярват повече, а ние започнахме да вярваме по-малко“, каза Алонсо. Той призна, че Челси е трябвало да покаже по-силна реакция след почивката и не е успял да отговори на физическата игра и натиска на съперника.

Лийдс наказа грешките на домакините

Лийдс обърна мача с дузпа на Доминик Калвърт-Люин в началото на второто полувреме. Наказателният удар беше отсъден за игра с ръка на Морган Роджърс след удар на Джейдън Богъл. Решението беше прегледано от системата за видеопомощ, но остана в сила.

Окафор вкара втория си гол в 59-ата минута, след като защитата на Челси не успя да изчисти центриране на Итън Ампаду. В добавеното време Брендън Арънсън преодоля Мало Густо и оформи крайното 4:1.

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке заяви, че неговият тим е контролирал двубоя още преди почивката. „Щяхме да бъдем разочаровани и от равенство, защото дори през първото полувреме доминирахме“, каза германецът. Лийдс отправи 21 удара към вратата на съперника и спечели на „Стамфорд Бридж“ за първи път от декември 1999 г.

Недоволство от трибуните

Феновете на Челси освиркаха отбора след последния съдийски сигнал. Част от публиката напусна стадиона преди края, а напрежението се пренесе и около капитана Коул Палмър, който беше приканен да поздрави привържениците.

Загубата засили въпросите около работата на Алонсо, който пое Челси през лятото. „Трябва да намерим решения заедно. Предстои ни дълъг път“, каза треньорът.

Челси ще има възможност да отговори на критиките при гостуването на Нотингам Форест на 27 ноември. Мачът на „Сити Граунд“ е следващият двубой на лондончани във Висшата лига.

Източници: skysports.com, theguardian.com, nbcsports.com