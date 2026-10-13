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Силни гърмежи от фойерверки за футболистите на Байерн Мюнхен в Ставангер (ВИДЕО)

Силни гърмежи от фойерверки за футболистите на Байерн Мюнхен в Ставангер (ВИДЕО)

13 Октомври, 2026 14:28 489 1

  • викинг-
  • байерн мюнхен-
  • шампионска лига-
  • футбол

Според информацията, неизвестни лица са запалили фойерверки близо до хотела около 01:15 часа, като действието е продължило две минути

Силни гърмежи от фойерверки за футболистите на Байерн Мюнхен в Ставангер (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Силни гърмежи от фойерверки са се чули пред хотела, в който е отседнал отборът на Байерн Мюнхен в Норвегия, в ранните часове на днешния ден - преди мача от Шампионската лига срещу местния Викинг, съобщава вестник „Билд“.

Според информацията, неизвестни лица са запалили фойерверки близо до хотела около 01:15 часа, като действието е продължило две минути.

Съобщава се, че шумът е засегнал и горните етажи на десететажния четиризвезден хотел, разположен в центъра на норвежкия град Ставангер. По данни на изданието не са били повикани полиция или охранителни служби.

Байерн Мюнхен се стреми към втора победа във втория си мач от Шампионската лига, след като стартира участието си в турнира с успех с 5:0 над Будьо/Глимт.

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани подготвя отбора си за необичайна ситуация - според клуба, баварците ще играят мач на изкуствена трева едва за втори път. Предишният такъв двубой - равенство 2:2 срещу Спартак Москва се е състоял на 22 ноември 2006 година.


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  • 1 Велчов

    0 0 Отговор
    Голяма работа. Баварците пак ще бият. Това да не е Лузърпул да се уплашат.

    15:29 13.10.2026

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