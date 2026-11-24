Делото за „Осемте джуджета“ е почти провалено. По миналото вече в градски съд дело се събраха толкова много гласни и писмени доказателства, които говорят за тяхната съпричастност – прокурорите Дянов, Пейчинов и Франтишек, че всеки нормален третокурсник, който е минал наказателно право, може да формулира обвинителен акт срещу тях. Това заяви адвокат Минчо Спасов пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“.

„Прокурор Юлиана Христова от Апелативна прокуратура прие нещо в отчаяно остър конфликт с истината – огромна лъжа, за да изключи тези двама прокурори, Деянов и Пейчинов, от наказателното преследване. Тя каза, че те не знаели, че имало спор за материално право. Те отлично са знаели за съществуващия материален спор между бащата и сина, но са го решили сами, без да имат право на това. Решили са го в рамките на един ден, без да се запознаят със 150-те папки по делото. Това е вопиющо нарушение. Те самите си признаха, че не са се запознали“, каза той.

„Тези 154 папки са се намирали физически в друга сграда. И когато постъпва искането чрез прокурора Франтишек, който тогава е ръководител на прокуратурата, той вика своя заместник Пейчинов, който до този ден не е работил по делото. Франтишек казва: „Постъпило е такова искане и трябва да върнеш това злато и тези пари“, разказа Спасов.

„Пейчинов сам казва в показанията си, че сяда и лично пише. Описва 1583 монети, една по една в постановлението, посочи адвокатът. -Три пъти Франтишек влиза при него да го пита: „Готов ли си, готов ли си?“. И той връща монетите на Любена Петрова и на шофьора на Пепи Еврото, който е брат на тогавашния вътрешен министър Марин Маринов. Товарят златото в черния джип и го носят при Пепи Еврото.“

„Между другото, една новина ще кажа. Тя е свързана и с избора на Висш съдебен съвет. Днес сутринта депозирах до министъра на правосъдието сигнал срещу градския прокурор Емилия Русинова. По повод на нейното престъпно бездействие в защита на джуджетата на Пепи Европа, а именно нейното бездействие да нормализира движението на преписката по връщане на останали ценности на Пролетина Златарова. Това е дъщеря на Илия Златаров, а аз ги представлявам и двамата“, съобщи Минчо Спасов.

„Става въпрос за ценности, за компютри, отнети 7 октомври 2021 година. От година и половина имаме пусната молба. От година и половина прокуратурата не връща тези вещи. И още по-куриозно – моята жалба тогава беше прекратена, защото съдия Йорданова не е открила постановлението на прокурор Георгиев по делото. Представяте ли си какъв абсурд? Прокурорът не е приложил собственото си постановление по собственото си дело и съдияката го е прекратява, защото няма какво да съди“, каза още адвокатът.