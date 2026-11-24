Левски ще разполага с 500 билета за гостуването на Марсилия в петия кръг на фазата на лигата в Лига Европа. Френските власти са отказали да увеличат квотата с още 300 пропуска, въпреки че клубът е потърсил съдействие от УЕФА.

Решението е взето със заповед на префектурата на департамент Буш-дю-Рон, в който се намира Марсилия. В официалното си съобщение Левски посочва, че броят на гостуващите привърженици е „ограничен до 500 души“.

Мачът е определен като високорисков

Според Левски френските власти са определили срещата като високорискова. Като мотиви са посочени високото ниво на терористична заплаха във Франция, планиран голям протест в деня на мача и ограничените полицейски ресурси за охрана на обществения ред.

Клубът е сезирал УЕФА, че не е приложено правилото за отпускане на минимум 5% от капацитета на стадиона за гостуващи фенове. Европейската футболна централа е провела комуникация с префектурата и полицията в департамента, но местните власти са отказали да предоставят допълнителните 300 билета.

Левски изрази несъгласие

Ръководството на Левски заявява, че ограничената квота създава сериозни затруднения за привържениците. По думите на клуба много от тях вече са организирали пътуването си до Франция и са направили разходи, за да присъстват на двубоя.

„Левски“ изразява остро несъгласие с решението, което лишава стотици наши привърженици от възможността да подкрепят отбора на „Стад Велодром“, се посочва в съобщението.

Двубоят между Марсилия и Левски ще се играе на 26 ноември на стадион „Стад Велодром“. Клубът призовава своите привърженици да продължат да подкрепят отбора въпреки ограниченията.

Източници: sportal.bg