Макс Верстапен обмисля участие в легендарното състезание „24 часа на Дейтона“ през 2027 г. Четирикратният световен шампион във Формула 1 е посетил пистата в Дейтона Бийч преди Гран при на Лас Вегас, което породи въпроси дали подготвя старт в надпреварата от сериите IMSA.

„Разглеждаме възможността, но засега посещението беше по-скоро заради снимки за „Ред Бул“. Определено искам да участвам. Това състезание е възможно още докато съм във Формула 1, така че се надявам, но ще трябва да изчакаме още малко за новини. Има време“, заяви Верстапен пред Motorsport.com.

Пилотът на „Ред Бул“ уточни, че ако участва в „24 часа на Дейтона“, предпочита да се състезава в клас GT3. Този вариант е свързан с нарастващия му интерес към състезанията за издръжливост, който вече го отведе на „24 часа на Нюрбургринг“.

По-рано през годината отборът на Верстапен завърши на 36-о място от 159 автомобила в германската 24-часова надпревара. Участието му в Дейтона би било следваща стъпка в програмата му извън Формула 1, но засега няма потвърден състав или официално обявено записване.

„24 часа на Дейтона“ се провежда ежегодно на пистата в Дейтона Бийч, Флорида, като част от северноамериканския шампионат на IMSA. Изданието през 2027 г. е насрочено за уикенда от 28 до 31 януари и ще бъде първи кръг от сезона.

Датата попада извън състезателните уикенди във Формула 1, което прави евентуалното участие на Верстапен възможно, без той да пропуска старт от световния шампионат. Нидерландецът обаче подчерта, че окончателните новини ще бъдат обявени по-късно.