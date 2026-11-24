Бодьо/Глимт приема ЛАСК в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Аспмира“ в Бодьо започва в 19:45 часа българско време, а победителят ще направи важна крачка към място сред отборите, които продължават в турнира.

Преди срещата Бодьо/Глимт е 25-и с 4 точки, докато ЛАСК заема 16-о място с 6 пункта. В новия формат на състезанието първите 24 тима продължават към елиминациите, което поставя домакините под по-сериозно напрежение. УЕФА потвърждава, че мачът е петият за двата отбора в основната фаза.

Различен път до решаващия двубой

Норвежкият шампион започна кампанията с тежка загуба 0:5 от Байерн Мюнхен, но след това победи Борусия Дортмунд с 1:0. Последва драматично поражение с 3:4 от Наполи, а в четвъртия кръг Бодьо/Глимт завърши 0:0 с Лил.

ЛАСК също загуби първите си два мача – 0:1 от АЕК и 3:6 от Ливърпул. Отборът от Линц обаче спечели последните си две срещи: 3:2 като гост на Спортинг Лисабон и 4:0 срещу Слован Братислава. Така австрийците пристигат в Норвегия с шест точки и по-добра голова разлика от домакините.

Кнутсен предупреждава за силните страни на ЛАСК

Треньорът на Бодьо/Глимт Кетил Кнутсен очаква физически сблъсък и сериозна заплаха при статичните положения.

„Те имат повече точки от нас и победиха Спортинг напълно заслужено като гости. Имат физика в състава и са изключително добри при статични положения“, заяви Кнутсен.

Наставникът добави, че неговият тим трябва да намира по-бързи решения в атака и да не позволява да бъде хващан неподготвен при пресата на съперника. След нулевото равенство с Лил Кнутсен очаква подобрение именно в офанзивната част.

Защитникът Один Бьортуфт също определи мача като труден. „Трябва без съмнение да бъдем в най-добрата си форма. Комбинациите ни трябва да се получават, а интензитетът ни да е по-висок от техния“, каза той.

Домакинството е основният коз на норвежците

Бодьо/Глимт няма загуба в последните си шест домакинства в Шампионската лига, а в последните четири от тях не е допуснал гол. Серията включва и победата над Борусия Дортмунд, но беше прекъсната по отношение на успехите след равенството с Лил.

Домакините влизат в срещата и след убедителна победа с 4:2 над Мьолде в норвежкото първенство. ЛАСК също спечели последния си шампионатен мач – 2:1 срещу Хартберг, и заема третото място в австрийската Бундеслига.

Според предварителната информация на УЕФА Бодьо/Глимт няма да разчита на Хокон Евйен и Микел Микелсен, докато за ЛАСК са посочени като отсъстващи Андрес Андраде, Джордж Бело и Флориан Флекер. Окончателните състави ще бъдат обявени преди началото на мача.

След двубоя Бодьо/Глимт ще гостува на Ланс на 9 декември, а ЛАСК ще приеме Фенербахче в следващия кръг.

Източници: sportal.bg, ftv.bg, as.com