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Скръбна вест в Лондон: Арсенал се сбогува с легендарния си почетен президент Кен Фрайър

Скръбна вест в Лондон: Арсенал се сбогува с легендарния си почетен президент Кен Фрайър

13 Октомври, 2026 20:34 551 0

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В знак на дълбоко уважение и траур, футболистите на Арсенал ще излязат с черни ленти на ръкавите по време на тази вечерния си мач срещу Лил от Шампионската лига

Скръбна вест в Лондон: Арсенал се сбогува с легендарния си почетен президент Кен Фрайър - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Английският шампион Арсенал отдаде почит на една от най-значимите си и емблематични фигури в клубната история. Почетният президент на „артилеристите“ Кен Фрайър почина на 92-годишна възраст, оставяйки зад себе си епоха, продължила почти осем десетилетия.

От момче за поръчки до върховете на управлението

Роден през август 1934 г. в лондонския район Излингтън, Фрайър свързва живота си с Арсенал още през 1945 г., когато едва 11-годишен започва работа в клуба като куриер след среща с тогавашния мениджър Джордж Алисън. С упорит труд той преминава през всички нива на администрацията:

  • 1973 г. – назначен е за клубен секретар.

  • 1983 г. – поема поста управляващ директор.

  • 2002 г. – след пенсионирането си като изпълнителен директор е избран за почетен президент на клуба.

Кен Фрайър изиграва ключова и историческа роля в процеса по преместването на Арсенал от легендарния стадион „Хайбъри“ на модерния „Емирейтс“. За своите изключителни заслуги към спорта през 2000 г. той е удостоен с Ордена на Британската империя (OBE), а през 2004 г. получава и званието „Почетен гражданин на район Излингтън“.

Почит от отбора

В знак на дълбоко уважение и траур, футболистите на Арсенал ще излязат с черни ленти на ръкавите по време на тази вечерния си мач срещу Лил от Шампионската лига. От клуба обявиха, че допълнителни възпоменателни прояви ще се състоят и през уикенда, когато „топчиите“ домакинстват на Евертън във Висшата лига в събота (24 октомври).

„Наследство, което никога няма да бъде надминато“

В официално изявление, публикувано на уебсайта на лондончани, клубът подчерта незаменимия принос на Фрайър:

„От основаването ни през 1886 година насам е имало много вдъхновяващи личности, които са движили клуба ни напред, но никой не е оказал такова влияние върху футболен клуб Арсенал, каквото е имал г-н Фрайър. Той оставя след себе си забележително наследство, посветено на службата за клуба. Наследство, което със сигурност никога няма да бъде надминато.“


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