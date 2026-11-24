Френският съдия Жереми Пиняр ще ръководи домакинството на ЦСКА срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите. Мачът е на 26 ноември от 22:00 часа и ще бъде първият европейски двубой на обновения стадион „Българска армия“. УЕФА включва срещата между ЦСКА и Трабзонспор в програмата на четвъртия кръг от фазата на лигата.

Назначението връща спомените за мача между Левски и ПАОК от втория квалификационен кръг на турнира през 2022 г. Пиняр ръководи двубоя на 21 юли, когато „сините“ печелят с 2:0 на стадион „Георги Аспарухов“. Успехът се оказва решаващ за отстраняването на гръцкия състав.

Помощници на Пиняр ще бъдат Орелиен Друе и Ишам Закрани. Четвърти съдия е Марк Боленжие. За системата ВАР ще отговаря Бастиен Дешепи, а негов асистент ще бъде Никола Ренвил. Цялата съдийска бригада е от Франция.

Френският арбитър вече е ръководил и мач на българския национален отбор. На 2 юни 2022 г. той е главен съдия при равенството 1:1 с Република Северна Македония в Разград.

Европейският футбол се завръща на „Българска армия“ след повече от три години. Последният международен мач на старото съоръжение е на 27 юли 2023 г., когато ЦСКА губи с 0:2 от румънския Сепси.