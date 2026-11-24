Великобритания предупреди компании, които предоставят пряка подкрепа за украинските въоръжени сили, за повишена заплаха от руски саботажни действия. Предупреждението е изпратено съвместно от британското Министерство на отбраната и Националния орган за защита на националната сигурност към МИ5.

То се отнася до предприятия, които доставят оборудване и материали за Украйна, както и до организации по съответните вериги за доставки. Компаниите са призовани да подобрят вътрешната си сигурност и да предприемат мерки за защита на обектите, служителите, технологиите и критичните активи.

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„През последните няколко месеца Русия извършва все повече опити за саботаж срещу съоръжения, свързани с европейската отбранителна промишленост“, се казва в предупреждението. Според британските власти действията се извършват предимно чрез агенти, които използват сравнително прости методи, най-вече палежи.

Призив за по-строги мерки за сигурност

Британските власти препоръчват на компаниите да ограничат цифровата си уязвимост, да подобрят откриването и докладването на подозрително разузнаване около своите обекти и да идентифицират ключовите активи, които трябва да бъдат защитени.

Предупреждението идва на фона на серия от съобщения за предполагаеми саботажни действия срещу обекти в Европа, свързани с отбранителната промишленост и военната помощ за Украйна. Британското правителство проведе и закрити брифинги за ръководители от отбранителния сектор и критичната инфраструктура.

Държавният министър в британското министерство на вътрешните работи Дан Джарвис заяви, че заплахата засяга не само отделни компании, но и сигурността на съюзниците на Великобритания.

„Скорошните опити за саботаж в цяла Европа показват колко сериозни са заплахите, пред които се изправяме“, заяви Джарвис.

Той определи като „позорно“ насочването на действия срещу организации, които извършват работа в подкрепа на Украйна, и призова бизнеса, разузнавателните служби и правителството да работят заедно за откриването и предотвратяването на подобни заплахи.

Лондон свързва Москва с предишни палежи

От началото на войната в Украйна Великобритания е сред най-активните поддръжници на Киев. Лондон нееднократно е обвинявал Русия, че стои зад шпионски и саботажни операции на британска територия и в други европейски държави.

През миналата година група британци бяха осъдени на затвор за извършването на палежи в компании, свързани с Украйна. Британските власти заявиха, че операциите са били организирани по поръчка на Москва.

Руското посолство в Лондон не е коментирало отправените предупреждения и британските обвинения.

Източници: bta.bg, malaysia.news.yahoo.com