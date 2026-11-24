Джанлоренцо Бленджини записа първа загуба начело на Нумия Веро Волей Милано в италианската Серия А1. Тимът му отстъпи с 1:3 на Проseко Док А. Карaро Имоко Конеляно в дербито от десетия кръг, играно пред 12 925 зрители в „Унипол Форум“ в Асаго.

Геймовете завършиха 21:25, 25:14, 23:25 и 26:28. Двата отбора влязоха в директния сблъсък с по девет поредни победи, но Конеляно успя да запази пълния си актив и остана единственият непобеден състав в първенството. След успеха шампионките са начело с 30 точки, а Милано е втори с 27.

Конеляно спечели първия гейм, но домакините реагираха убедително и изравниха след 25:14. В третата част Милано водеше с 16:14, но гостенките обърнаха развоя и затвориха гейма с 25:23. Подобен беше сценарият и в четвъртия сет, в който Милано имаше преднина при 16:14, преди Конеляно да измъкне победата с 28:26.

Решаващи бяха финалите на геймовете

Според статистиката на Лигата по женски волейбол Милано е реализирал 95 точки срещу 92 за Конеляно. Домакините са имали предимство при блокадата – 12 срещу 9, но съперникът им е бил по-ефективен в атаката – 66 успешни нападения срещу 62.

„В първия гейм бяхме твърде предпазливи на сервис, а това доведе до видима разлика в защита. Третият и четвъртият гейм се решиха в края, при една-две топки“, коментира Бленджини след мача. Той посочи, че на отбора му е липсвала смелост в решаващите моменти.

Двубоят постави и рекорд по посещаемост за женски волейболен мач в Италия – 12 925 зрители. Срещата беше и историческа за Паола Егону, която премина границата от 6000 точки в Серия А1 и стана най-резултатната състезателка в историята на първенството от въвеждането на системата „точка за всяко разиграване“.

Милано продължава с мачове в Европа и Италия

Следващото изпитание за Бленджини и Милано е в Шампионската лига. На 25 ноември италианският тим приема Пари Волей. В Серия А1 Милано ще се върне на игрището на 28 ноември с гостуване на Талмасонс.

Източници: novsport.com, volleynews.it, volleyweek.bg