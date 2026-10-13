Атлетико (Мадрид) прекърши Манчестър Юнайтед на „Метрополитано“ в дербито от Шампионската лига

Атлетико Мадрид записа ценен и категоричен успех с 2:0 над Манчестър Юнайтед в един от най-очакваните сблъсъци от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Двубоят на стадион „Метрополитано“ в испанската столица предложи много драма, червен картон и намеси на системата ВАР.

„Дюшекчиите“ шокираха своя съперник още в първата минута на срещата. Алекс Баена бе изведен на отлична позиция зад гърба на английската отбрана и несебично комбинира с Пабло Бариос, който с прецизен завършващ удар изведе испанския тим напред – 1:0.

В края на първата част домакините бяха близо до втори гол. В 43-ата минута Джони Кардосо изненада вратаря с прекрасен изстрел от границата на наказателното поле, но след преглед с ВАР попадението бе правилно отменено заради игра с ръка по-рано в хода на атаката.

Второто полувреме донесе нов ключов момент в 74-ата минута. Бранителят на „червените дяволи“ Лени Йоро повали фатално Джонатан Дейвид, който се измъкваше сам срещу вратаря. След консултация с ВАР главният съдия показа директен червен картон на защитника и остави Юнайтед с човек по-малко.

Възползвайки се от численото си преимущество, момчетата на Диего Симеоне подпечатаха победата си само пет минути по-късно. В 79-ата минута Алехандро Грималдо изведе Дейвид, чийто първоначален изстрел бе спасен от стража Сене Ламенс, но при добавката Адемола Люкман бе безгрешен за крайното 2:0.