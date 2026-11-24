Джемс Ето'о е получил разрешение от ЦСКА да си търси нов отбор през зимния трансферен период. Камерунският халф не попада в плановете на новия старши треньор на „червените“ Маркус Гиздол, а клубът предпочита да го продаде.

Според информацията, цитирана от Българската телеграфна агенция, ЦСКА не изключва и възможността да отдаде футболиста под наем през пролетта с опция за откупуване. Бърл Джуниър е посочен като източник на данните за разрешението, дадено на Ето'о.

Халфът поднови договора си с ЦСКА до 2029 година, но след назначаването на Гиздол постепенно загуби мястото си в състава. В първия мач на германския специалист за първенството Ето'о се появи едва в 86-ата минута при победата над ЦСКА 1948.

След това камерунецът не влезе в игра при успехите срещу Лудогорец с 2:0 и Левски с 3:0. При равенството 0:0 със Славия той записа по-малко от 20 минути като резерва, а срещу бившия си отбор Ботев Пловдив се появи на терена в 93-ата минута.

Ограничено участие и в Европа

Ето'о получи минимално игрово време и в мачовете на ЦСКА от Лигата на конференциите. Той игра по пет минути срещу Монако при загубата с 1:2 и срещу Нордселанд при равенството 2:2. Срещу Панатинайкос, когато „червените“ загубиха с 1:2, остана неизползвана резерва.

Така бъдещето на футболиста в ЦСКА ще бъде решено в зимния трансферен период. Клубът ще търси постоянен трансфер, но при липса на подходяща оферта е възможен и вариант с преотстъпване.

Източници: bta.bg