Министерството на търговията на САЩ включи Megaspeed и сингапурското дъщерно дружество на Alibaba Apex Enterprise Solutions в търговския списък Entity List. Мярката засяга общо седем компании, свързани с облачния бизнес на Megaspeed, която е партньор на NVIDIA.

Включването в списъка означава, че дружествата ще трябва да получават разрешение от американското Министерство на търговията, за да придобиват стоки и технологии от САЩ. Подобни заявки най-вероятно ще бъдат отхвърляни. Сред засегнатите са още собственикът на компанията Swiftdata и малайзийското ѝ дъщерно дружество Speedmatrix.

Разследване за доставки на чипове към Китай

Американските власти разследват Megaspeed от 2024 г. заради подозрения, че чрез компанията са били пренасочвани чипове за изкуствен интелект към Китай. Самото включване в Entity List представлява търговска мярка и не доказва извършено престъпление.

Megaspeed попадна във фокуса на общественото внимание и заради твърдения за връзка между главния изпълнителен директор на NVIDIA Дженсън Хуанг и бившата ѝ високопоставена ръководителка Алиса Хуанг. Американските власти я подозират в шпионаж в полза на Китай, а Пекин определи обвиненията като „безпочвени“. Алиса Хуанг официално е напуснала Megaspeed през август 2025 г.

Megaspeed заяви, че извършва законна дейност и спазва експортните ограничения на САЩ. Компанията не е отговорила на последно запитване за коментар.

Критики към Министерството на търговията

Решението на Вашингтон беше взето на фона на критики към забавянето при включването на Megaspeed в списъка. На 13 ноември министърът на финансите на САЩ Скот Бесент постави под съмнение контрола върху клиентите на NVIDIA.

„Същинският въпрос е дали NVIDIA е знаела кой е нейният клиент и дали е положила достатъчно усилия, за да гарантира, че чиповете няма да попаднат в други ръце и няма да бъдат продавани чрез подставени компании посредници“, заяви Бесент в ефира на CNBC.

NVIDIA съобщи, че е създала комитет по експортен контрол, който да следи спазването на търговските изисквания и рисковете за националната сигурност. Междувременно демократите в Камарата на представителите започнаха разследване за възможно влияние на NVIDIA върху действията на Министерството на търговията по случая.

Включването на компаниите в Entity List съвпадна с връщането на Дженсън Хуанг като президент и главен изпълнителен директор на NVIDIA, както и като член на борда на директорите. Хуанг беше възстановен на постовете си на 23 ноември, две седмици след като се оттегли.

Alibaba определи включването на Apex Enterprise Solutions като грешка и заяви, че компанията никога не е пренасочвала изчислителни чипове, обхванати от американските експортни ограничения. Министерството на търговията на САЩ за последно беше добавяло компании в Entity List през октомври 2025 г.

Източници: apnews.com