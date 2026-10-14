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Брюж победи Интер в голов трилър в Шампионската лига

Брюж победи Интер в голов трилър в Шампионската лига

14 Октомври, 2026 00:00 469 0

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  • лаутаро мартинес

Николо Тресолди отбеляза хеттрик на „Джузепе Меаца“, а белгийският тим удържа победата след късен натиск на домакините

Брюж победи Интер в голов трилър в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Брюж победи Интер с 4:3 на „Джузепе Меаца“ в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Белгийският тим поведе с три гола след почивката, а домакините върнаха интригата с попадения в 81-ата и 93-ата минута, но не стигнаха до изравняване.

Николо Тресолди откри резултата в 30-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Хакан Чалханооглу срещу Карлош Форбш. Интер отговори в края на първото полувреме, когато Лаутаро Мартинес завърши комбинация с Маркюс Тюрам и Федерико Димарко за 1:1.

След почивката Тресолди отново изведе Брюж напред в 63-ата минута. Нападателят се възползва от разбъркване след блокиран удар на Форбш и отбеляза втория си гол в мача. В 74-ата минута той оформи хеттрика си с удар след бърза атака на гостите.

Лаутаро Мартинес върна надеждите на Интер в 81-ата минута, но Ромео Вермант отговори четири минути преди края на редовното време. Вермант получи топката от Тресолди и прехвърли вратаря Жозеп Мартинес за 4:2.

Анже-Йоан Бони оформи крайното 3:4 в третата минута на добавеното време. Нападателят проби отляво, навлезе навътре и насочи топката в далечния ъгъл. Интер продължи да атакува до последния сигнал, но Брюж запази преднината си.

Успехът донесе на Брюж първи точки в основната фаза, след като тимът започна с домакинска загуба с 2:3 от Астън Вила. Интер също беше загубил първия си двубой с 1:2 от Реал Мадрид, а поражението в Милано е второ за състава на Кристиан Киву в турнира.

В третия кръг Брюж ще приеме Ланс на 21 октомври, докато Интер ще бъде домакин на Шахтьор Донецк в същия ден.


Италия
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