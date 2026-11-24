ЦСКА ще пусне допълнителен, но силно ограничен брой билети за домакинството срещу Трабзонспор в Лигата на конференциите. Продажбата започва на 25 ноември след 10:30 часа в платформата tickets.cska.bg и ще бъде достъпна само за притежатели на фен карти на клуба.

Билетите ще се продават до изчерпване на количествата. От клуба уточняват, че допълнителните места са осигурени след предприети мерки срещу опити за злоупотреби и заобикаляне на установените правила.

От 25 ноември след 10:30 часа ще бъде възстановена и възможността за прехвърляне на вече закупени билети чрез функцията „Препрати“ в потребителските профили на платформата. Тя беше временно спряна заради установени опити за злоупотреба.

„От утре след 10:30 ч. ще бъде активна възможността за прехвърляне на билети“, съобщиха от ЦСКА.

Мачът с Трабзонспор е насрочен за 26 ноември от 22:00 часа българско време. Двубоят е от основната фаза на Лигата на конференциите.