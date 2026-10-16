Защитникът на ЦСКА : Изиграхме силен тактически и психически мач

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов остана доволен от показаното от неговия отбор при загубата с 1:2 от Монако в Лига на конференциите.

"Чувствата ми са, че отборът изигра много силен мач тактически и психически. Отбор от такъв калибър е много труден за надиграване и да се победи. Показахме доста добро лице, което трябва да показваме и в следващите мачове. За съжаление, не успяхме да изравним или да обърнем. Върнахме едно попадение и мисля, че феновете видяха, че дадохме всичко от себе си.

Какво ми каза Маркус Гиздол преди да вляза в игра? Честно казано, предпочитам да оставя за себе си какво ми е казал треньорът. Футболът, който той иска да практикуваме, е доста по-активен, в тяхната половина, да натискаме отборите. Това ми харесва, защото кара другите отбори да се страхуват от нас. Мачовете в Европа и тези в България? По-различно е, както обстановката, така и съперникът. Ние сме професионалисти и трябва да сме готови, защото сега след три дни отиваме да играем срещу Несебър. За нас всички мачове трябва да са еднакви.

Срещу Несебър за Купата? Ние трябва да владеем топката, да контролираме мача и да победим", каза Иванов.