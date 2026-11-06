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Фабио Ди Джанантонио постави рекорд на „Лусайл“ и оглави тренировките преди Гран При на Катар

Фабио Ди Джанантонио постави рекорд на „Лусайл“ и оглави тренировките преди Гран При на Катар

6 Ноември, 2026 22:00 521 0

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Италианецът записа обиколка за 1:50.406 минути

Фабио Ди Джанантонио постави рекорд на „Лусайл“ и оглави тренировките преди Гран При на Катар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фабио Ди Джанантонио даде най-добро време в петъчните тренировки преди Гран При на Катар в MotoGP. Пилотът на VR46 Дукати, който спечели надпреварата на „Лусайл“ през 2023 година, впечатли с представянето си и постави нов рекорд на пистата.

В края на официалната тренировъчна сесия, проведена под прожекторите на катарското трасе, италианецът записа обиколка за 1:50.406 минути. С това той подобри с 0.093 секунди предишното върхово постижение, с което Марк Маркес си осигури полпозишъна в Катар през април миналата година.

Самият Маркес, който се състезава с №93, зае второто място в подреждането, като остана на 0.142 секунди от лидера. Третата позиция беше за Марко Бедзеки с Априлия, чийто пасив спрямо Ди Джанантонио достигна 0.260 секунди.

Франческо Баная записа едно от най-добрите си представяния в петък през сезона и приключи сесията на четвърто място, на 0.386 секунди от първото време. Топ 5 допълни Раул Фернандес.

Място сред първите десет и директно класиране за втората фаза на квалификацията си осигуриха още Енеа Бастианини, Хорхе Мартин, Йоан Зарко, Ай Огура и Брад Биндър.

Непосредствено извън топ 10 остана Фермин Алдегер. Пилотът на Грезини Дукати беше по-бавен с 0.038 секунди от Биндър и ще трябва да премине през първата част на квалификацията в събота. В нея ще участват още Франко Морбидели, Лука Марини, Педро Акоста, Маверик Винялес, Икер Лекуона, Диого Морейра и Джейк Диксън.

За Педро Акоста това ще бъде едва третото му участие в първата квалификационна сесия от началото на сезона. Испанецът не беше попадал в тази ситуация от Гран При на Италия в края на май.

След двете падания, регистрирани по време на по-ранната свободна тренировка, вечерната сесия премина без нито една катастрофа. Единственият по-сериозен момент беше свързан с Марк Маркес, чиято верига падна в средата на тренировката малко преди последния завой. Световният шампион трябваше сам да придвижи мотора си обратно до гаража на Дукати.

Програмата на Гран При на Катар, което е 20-ият кръг от сезон 2026 в MotoGP, продължава в събота. Втората свободна тренировка ще започне в 13:00 часа българско време и ще продължи 30 минути, а квалификацията е насрочена за 13:40 часа. Резултатите от нея ще определят стартовата решетка за спринта и основното състезание на „Лусайл“.


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