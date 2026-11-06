Мария Луиза Якобели пак запали Instagram с горещи кадри

Популярната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново събра погледите на феновете си, споделяйки две предизвикателни снимки под формата на сторита в своя Instagram профил.

Красавицата, чието име преди време бе огласено в медиите покрай слуховете за връзка с футболната суперзвезда Килиан Мбапе, акцентира върху пищните си форми и пищно деколте. Публикациите бързо натрупаха хиляди реакции от нейната 4.8-милионна аудитория в социалната мрежа.