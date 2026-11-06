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Мария Луиза Якобели пак запали Instagram с горещи кадри

Мария Луиза Якобели пак запали Instagram с горещи кадри

6 Ноември, 2026 23:44 500 5

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Италианската красавица пак прикова всички погледи, споделяйки горещи сторита

Мария Луиза Якобели пак запали Instagram с горещи кадри - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярната италианска спортна журналистка Мария Луиза Якобели отново събра погледите на феновете си, споделяйки две предизвикателни снимки под формата на сторита в своя Instagram профил.

Красавицата, чието име преди време бе огласено в медиите покрай слуховете за връзка с футболната суперзвезда Килиан Мбапе, акцентира върху пищните си форми и пищно деколте. Публикациите бързо натрупаха хиляди реакции от нейната 4.8-милионна аудитория в социалната мрежа.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Едно е сигурно: Яко бели!

    23:47 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    ςμοτλιο, триеш съвсем нормални коментари. Караш ме пак да ги репоствам след 02:00.

    00:09 07.11.2026

  • 4 Якобели

    0 0 Отговор
    Яко бели банани.

    00:11 07.11.2026

  • 5 Новичок

    0 0 Отговор
    Афторе,напълни раздела спорт с "красавици" бре .Хайде престани вече,оня шумков поне ги качва в раздел любопитно.Пфу...

    00:11 07.11.2026

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