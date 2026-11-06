Андони Ираола преди гостуването на Кристъл Палас: Ливърпул трябва да реагира след двете загуби

Ливърпул се изправя пред поредното си сериозно изпитание във Висшата лига с гостуване на Кристъл Палас на стадион „Селхърст Парк“. Мърсисайдци пристигат в Лондон след две поредни поражения – от Арсенал и Фенербахче, а старши треньорът Андони Ираола настоява, че отборът трябва бързо да се върне към победите.

Наставникът признава, че през първия му сезон начело на тима ще има както силни периоди, така и трудни моменти. Въпреки това той е убеден, че футболистите му разполагат с необходимите качества да прекъснат негативната серия в последния си двубой преди международната пауза през ноември.

„Мисля, че именно това е предизвикателството, особено когато си в клуб като Ливърпул. Само преди седмица на същата пресконференция бяхме в добра серия, нещата се развиваха положително и настроението беше различно.

След две поражения обстановката се променя. Така трябва да бъде в клуб от нашия ранг. Сега сме длъжни да реагираме и да покажем характер. Нуждаем се от победа срещу Палас. Вече сме попадали в подобни ситуации – спомням си мачовете с Борнемут и Брентфорд преди международни паузи. Трябва да отидем в Лондон, да си свършим работата и да спечелим“, заяви Ираола.

Той подчерта, че загубите неизбежно влияят върху настроението в отбора, но призова за запазване на спокойствие и правилна преценка на ситуацията.

„В подобни моменти не е лесно, защото всички реагираме по един и същи начин – когато загубим, сме ядосани. Но трябва да гледаме по-широко на нещата и да приемем, че в този процес ще има както възходи, така и спадове. Трябва да преминем през трудните периоди.

Разбира се, искаме постоянно да играем силно, да печелим и да постигаме добри резултати, но футболът невинаги е такъв. Преди мача с Арсенал бяхме в отлична серия, а сега след две загуби веднага се появиха съмнения. Разбирам тази реакция – ако бях привърженик, вероятно също щях да реагирам така.

Ние обаче, които работим всеки ден в клуба, знаем какво правим. Не сме толкова слаби, колкото изглеждаме в момента, но не бяхме и толкова добри, колкото изглеждахме преди седмица. Трябва да запазим баланс. Това е част от моето предизвикателство, включително и по отношение на настроението в съблекалнята.

Очевидно има неща, които трябва да подобрим. Особено важно е да отстраним грешките от последния мач, когато допуснахме голове след статични положения. В същото време продължаваме да правим и много добри неща“, добави наставникът.

Кристъл Палас също няма да посрещне двубоя в най-спокойната обстановка. „Орлите“, водени от Пиер Саж, който застана начело на тима през лятото след раздялата с Оливър Гласнер, заемат 18-ото място във Висшата лига.

В четвъртък вечер лондончани имаха ангажимент в Лига Европа срещу Хофенхайм. Те успяха да стигнат до изравнително попадение в добавеното време, въпреки че играха с човек по-малко през последните 15 минути от срещата.

Предстоящият сблъсък на „Селхърст Парк“ ще бъде важен и за двата отбора – Ливърпул ще търси реакция след поредицата от неуспехи, докато Палас ще се опита да използва домакинското си предимство в битката за излизане от опасната зона.