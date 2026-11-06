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Рускинята, отрязала Кристиано Роналдо, взриви мола с ултрапровокативно облекло!

Рускинята, отрязала Кристиано Роналдо, взриви мола с ултрапровокативно облекло!

6 Ноември, 2026 22:12 1 601 19

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Руският модел Лили Ермак събра всички погледи в търговски център, появявайки се в прилепнал черен гащеризон с изумително деколте, а видеото ѝ срина Instagram

Рускинята, отрязала Кристиано Роналдо, взриви мола с ултрапровокативно облекло! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Популярният руски модел Лили Ермак за пореден път привлече погледите на посетителите в мол по време на своя шопинг тур.

Красавицата, която преди време придоби световна популярност с разкритието си, че е отказала съобщенията за среща от Кристиано Роналдо, се появи в прилепнал по тялото черен гащеризон с дълбоко деколте. Видеото от обиколката ѝ бързо събра стотици хиляди харесвания и коментари от нейните над 1.6 милиона последователи в Instagram.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 всеки мъж

    9 7 Отговор
    мечтае за красива рускиня, факт!

    Коментиран от #18

    22:31 06.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мюмю

    3 0 Отговор
    бс красавицата, аз само ц виждам

    22:42 06.11.2026

  • 5 реакциите

    3 2 Отговор
    на мъжете бяха невероятни. Очите им направо станаха на палачинки. Красиво създание, което никого не може да остави безразличен, дори жените.

    Коментиран от #7, #13

    22:43 06.11.2026

  • 6 Мюмю

    2 0 Отговор
    ко? не!

    22:44 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Голото продава

    2 1 Отговор
    Само евтини продукти. Никой не иска жена му да ходи така пред други.

    Коментиран от #11, #17

    22:55 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пазара

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Голото продава":

    Е пренаситен!

    23:02 06.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

    4 0 Отговор
    Само за жени, които са отрязали Роналдо слушам. Не чух за една жена, която е отрязала ТихомирШумов и Павката.

    23:08 06.11.2026

  • 15 Тя не зослужава

    1 0 Отговор
    Роналдо и затова и отказала ако е така

    23:11 06.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Брачет

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "всеки мъж":

    Недей ... Питай ..

    23:37 06.11.2026

  • 19 Що са режете Ся тъй

    0 0 Отговор
    Кога и как го е рязала като тя не го познава аз също не знам кои е тоз отрязвания със какво е известен?

    23:39 06.11.2026

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