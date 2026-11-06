Рускинята, отрязала Кристиано Роналдо, взриви мола с ултрапровокативно облекло!

Популярният руски модел Лили Ермак за пореден път привлече погледите на посетителите в мол по време на своя шопинг тур.

Красавицата, която преди време придоби световна популярност с разкритието си, че е отказала съобщенията за среща от Кристиано Роналдо, се появи в прилепнал по тялото черен гащеризон с дълбоко деколте. Видеото от обиколката ѝ бързо събра стотици хиляди харесвания и коментари от нейните над 1.6 милиона последователи в Instagram.