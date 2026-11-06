Рускинята, отрязала Кристиано Роналдо, взриви мола с ултрапровокативно облекло!

Популярният руски модел Лили Ермак за пореден път привлече погледите на посетителите в мол по време на своя шопинг тур.
Красавицата, която преди време придоби световна популярност с разкритието си, че е отказала съобщенията за среща от Кристиано Роналдо, се появи в прилепнал по тялото черен гащеризон с дълбоко деколте. Видеото от обиколката ѝ бързо събра стотици хиляди харесвания и коментари от нейните над 1.6 милиона последователи в Instagram.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 всеки мъж
Коментиран от #18
22:31 06.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Мюмю
22:42 06.11.2026
5 реакциите
Коментиран от #7, #13
22:43 06.11.2026
6 Мюмю
22:44 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Голото продава
Коментиран от #11, #17
22:55 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пазара
До коментар #9 от "Голото продава":Е пренаситен!
23:02 06.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
23:08 06.11.2026
15 Тя не зослужава
23:11 06.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Брачет
До коментар #2 от "всеки мъж":Недей ... Питай ..
23:37 06.11.2026
19 Що са режете Ся тъй
23:39 06.11.2026