ЦСКА ще домакинства на Трабзонспор на новия стадион „Българска армия“ в Лигата на конференциите

ЦСКА ще приеме турския Трабзонспор на изцяло реконструирания стадион „Българска армия“ в двубой от четвъртия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите, официално обявиха от „армейския“ клуб.

Срещата, насрочена за 26 ноември, ще бъде историческа – това ще бъде първият евромач на „червените“ на обновения им дом и едва втори официален мач на стадиона изобщо след откриващото нулево реми със Славия. Нови стана факт, след като УЕФА даде официална зелена светлина тимът, воден от Маркус Гиздол, да домакинства на собствения си терен в евротурнирите.

В състава на турския гранд личи името на световната звезда Мохамед Салах, което допълнително вдига очакванията към сблъсъка в София.

От клубната ръководство споделиха вълнението си от дългоочакваното завръщане у дома и призоваха привържениците да изпълнят трибуните на „Армията“ за този паметен европейски сблъсък.