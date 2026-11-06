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Португалия ще отдаде почит на Кристиано Роналдо след оттеглянето му

Португалия ще отдаде почит на Кристиано Роналдо след оттеглянето му

6 Ноември, 2026 23:05 457 2

  • кристиано роналдо-
  • португалия-
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  • футбол-
  • лига на нациите

41-годишният нападател слага край на забележителната си кариера с екипа на „селесао“

Португалия ще отдаде почит на Кристиано Роналдо след оттеглянето му - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна федерация обмисля различни възможности, за да отдаде заслужена почит на легендата Кристиано Роналдо, който официално обяви оттеглянето си от националния отбор. Новината дойде ден след като селекционерът Жорже Жезуш обяви първия си списък с футболисти извън „ерата Роналдо“.

41-годишният нападател слага край на забележителната си кариера с екипа на „селесао“ след впечатляващите 234 участия и 146 гола.

Президентът на федерацията Педро Проенса подчерта, че Роналдо заслужава най-висока признателност за всичко, което е направил за спорта в страната, макар все още да не е ясно дали легендарният капитан ще се съгласи на организирането на официален прощален мач:

„Никакъв жест на признателност не би бил достатъчен, за да му благодарим за всичко, което е направил за португалския футбол и за Португалия. Ще направим всичко възможно, за да уважим наследството, което ни оставя. Всичко, което е постигнал, заслужава да бъде почетено и отбелязано“, заяви Проенса.

За предстоящите срещи от Лигата на нациите през ноември срещу Уелс и Дания, селекционерът Жорже Жезуш повика седем нови състезатели, включително петима младежи от тима до 21 години. Темата за Роналдо обаче остана водеща по време на пресконференцията.

Отношенията между двамата се обтегнаха в края на септември, когато Роналдо напусна лагера на тима преди срещата с Дания. Жезуш обаче увери, че няма лоши чувства и е научил за категоричното отказване на легендата от медиите:

„Разбрах за решението му, когато и всички останали – от медиите. До тогава не знаех нищо. Играеше, вкарваше голове и беше в плановете ми. Всичките ми решения бяха взети с мисъл за отбора. Като треньор винаги съм защитавал това, което е най-добро за тима. Напълно съм спокоен относно решението си“, сподели Жезуш.

Въпреки напрежението около раздялата, ръководството на федерацията и треньорският щаб бяха единодушни, че огромният принос и лидерството на Кристиано Роналдо са вдъхновили поколения португалски футболисти и завинаги остават в историята на световния футбол.


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  • 1 Пущиня(к)

    0 1 Отговор
    Бе, да са оправа. Не моем и него а го мислим.

    23:09 06.11.2026

  • 2 Марк

    1 0 Отговор
    Какъв лицемер е този треньор! Именно той е виновен за това Роналдо да се откаже сега, и то не защото го остави резерва, а защото го излъга и не си удържа на думата, на това, което му е обещал и са се разбрали!

    Аз на мястото на Роналдо - щях да реагирам вероятно много по-сурово срещу треньора - щях да го изоблича и да разкрия лъжата и лицемерието му.

    23:13 06.11.2026

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