Георги Чиликов след точката на „Колежа“: Пак ни ощетиха с отменен гол

Старши треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов изрази задоволство от представянето и спечелената точка при гостуването на Ботев (Пловдив) на стадион „Христо Ботев“, завършило 1:1. Специалистът обаче не пропусна да изрази сериозни претенции към съдийството и решението за отмененото попадение на неговия тим през второто полувреме.

„Първо трябва да поздравя футболистите за характера и себераздаването. Играхме срещу отбор със сериозна класа. Беше ни трудно по крилата заради тяхната скорост и динамика, но се справихме и измъкнахме точката“, коментира наставникът на русенци.

Чиликов бе категоричен, че съдийската бригада начело с Васил Минев е ощетила тима му:

„Да вземеш точка на този стадион е постижение, при положение че ни отмениха абсолютно чист гол. Гледах го на запис – няма никаква причина да бъде отменен. Фактите са такива, но въпреки всичко показахме желание и имахме своите ситуации в мача.“