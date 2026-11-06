Фенове на „Лестър“ скочиха срещу спонсора заради порноактрисата Ева Елфи

Фенове на „Лестър Сити“ реагираха остро, след като основният спонсор на клуба BC.GAME назначи руската порноактриса Ева Елфи за посланик на марката. Недоволството беше изразено от Foxes Trust – организация, която представлява привърженици на английския клуб.

Платформата за онлайн залози и игри, обяви новото си партньорство с Елфи през тази седмица. Компанията е основен спонсор на „Лестър“ от сезон 2024/25, а логото ѝ стои върху предната част на екипите на мъжкия отбор.

Foxes Trust заяви, че комбинацията между хазарт и порнография е несъвместима с ценностите, които клубът трябва да защитава. „И хазартът, и порнографията могат да имат пагубни последици за живота на хората, особено за младите“, се казва в позицията на организацията.

Фенската група допълни, че подобни партньорства доближават тези две сфери до по-широка публика и ги свързват с името на „Лестър Сити“. „Неужели това е, което сме вече?“, попита Foxes Trust в изявлението си, цитирано от Би Би Си.

Организацията отдавна критикува присъствието на BC.GAME върху екипите на клуба. Недоволството е свързано не само с назначаването на Елфи, но и с избора на компания от хазартния сектор за основен търговски партньор.

От „Лестър“ заявиха, че са запознати с реакциите и са ги обсъдили директно с BC.GAME. „Продължаваме разговорите с компанията, за да намерим взаимноприемливо решение“, обявиха от клуба.

Не е уточнено дали разговорите могат да доведат до промяна в спонсорското споразумение или до прекратяване на партньорството.

Партньорството беше сключено в момент, когато „Лестър“ се завърна във Висшата лига. Оттогава обаче клубът претърпя сериозен спортен спад. След изпадането си от елита „лисиците“ стигнаха до третото ниво на английския футбол.

„Лестър“ остава известен с историческата си титла във Висшата лига през 2016 г., но в момента спорът около спонсора добавя нов проблем към трудния период за клуба.