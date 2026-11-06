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Дженаро Гатузо бе избран за Треньор на месеца в Серия „А“ за октомври

Дженаро Гатузо бе избран за Треньор на месеца в Серия „А“ за октомври

6 Ноември, 2026 22:26 489 0

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Четири поредни победи през месеца, включително разгроми над Ювентус и Сасуоло

Дженаро Гатузо бе избран за Треньор на месеца в Серия „А“ за октомври - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Треньорът на Лацио Дженаро Гатузо спечели наградата за Треньор на месеца в Серия „А“ за октомври, съобщиха официално от италианската лига. Отличието ще му бъде връчено официално преди домакинския мач срещу Лече на 21 ноември.

Призът идва като признание за отличната форма на „бианкочелестите“, които под ръководството на Гатузо оглавиха еднолично класирането в италианския шампионат. През октомври тимът записа четири поредни победи – над Монца (3:1), Ювентус (3:0), Парма (2:1) и Сасуоло (6:2), постигайки клубен рекорд от 28 точки след първите 10 кръга.

Изпълнителният директор на Серия „А“ Луиджи Де Сиерво подчерта ключовата роля на специалиста за възхода на отбора. Той изтъкна, че калабрийският наставник е изградил изключително организиран и интензивен състав, който се отличава с разнообразие в атака – 12 различни голмайстори – и стабилност в защита, пренасяйки емблематичния си боен дух върху играчите.


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