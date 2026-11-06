Френки де Йонг отново в националния отбор на Нидерландия за мачовете с Гърция и Германия

Френки де Йонг отново е част от националния отбор на Нидерландия за първи път след Световното първенство. Халфът попадна в селекцията от 25 футболисти за предстоящите ключови двубои от Лигата на нациите този месец срещу Гърция и Германия.

Де Йонг пропусна първите четири срещи от група „А2“ през септември и октомври поради контузия, но въпреки това „оранжевите“ успяха да съберат 8 точки и да оглавят класирането, разделяйки първото място с Гърция и с аванс от три пункта пред Германия.

В състава на новия селекционер Чави попада и левият защитник на Астън Вила Ян Маатсен, а Мекс Мердинк и Гуус Тил запазват местата си след силните си изяви през миналата пауза, когато замениха травмираните Донийл Мален и Джъстин Клуйверт. Сега Мален и Клуйверт също се завръщат в групата. В същото време селекционерът няма да може да разчита на контузените Нейтън Аке, Джереми Фримпонг, Райън Гравенберх и Йорел Хато, а халфът на Лацио Кенет Тейлър остава извън сметките.

„Лалетата“ посрещат Гърция в Амстердам на 13 ноември, а три дни по-късно гостуват на Германия в Берлин.