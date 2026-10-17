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Сензация в Шанхай: 20-годишният Рафаел Ходар детронира Медведев и влезе в историята

Сензация в Шанхай: 20-годишният Рафаел Ходар детронира Медведев и влезе в историята

17 Октомври, 2026 16:26 502 0

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Испанецът демонстрира завидно хладнокръвие и изключително агресивен тенис

Сензация в Шанхай: 20-годишният Рафаел Ходар детронира Медведев и влезе в историята - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Новата генерация в световния тенис официално обяви своето поредно голямо име. В двубой, който ще се помни долго, 20-годишният испански феномен Рафаел Ходар записа най-великата победа в кариерата си, надделявайки над световния №6 Даниил Медведев с 6:3, 6:4 на полуфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай.

С този триумф младият испанец не просто си осигури място в първия си голям финал, но и пренаписа историята, превръщайки се в най-младия финалист в историята на престижния китайски турнир.

Преди началото на срещата малцина даваха сериозни шансове на Ходар срещу опитен стратегически играч от ранга на Медведев. Испанецът обаче демонстрира завидно хладнокръвие и изключително агресивен тенис, който напълно извади бившия лидер в световната ранглиста от комфортната му зона.

Победата на Рафаел Ходар е поредният ясен сигнал за смяната на поколенията в мъжкия тенис. Достигането му до финала в Шанхай на едва 20-годишна възраст е постижение, което дори редица големи имена от миналото не са реализирали на този специфичен турнир.

Големият финал обещава да бъде истински празник за испанския тенис, тъй като Ходар ще се изправи срещу своя сънародник Алехандро Давидович Фокина в директен спор за трофея. Изцяло испанският дуел гарантира титлата за Иберийския полуостров, а основният въпрос е дали опитът на Давидович Фокина или устремът на младата сензация Ходар ще надделее.


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