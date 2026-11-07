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Алкарас спаси два мачбола и отстрани Фриц в Париж

Алкарас спаси два мачбола и отстрани Фриц в Париж

7 Ноември, 2026 07:10 449 0

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Испанецът обърна мача за 2 часа и 43 минути и достигна първия си полуфинал на „Ролекс Пари Мастърс“. В следващия кръг той ще срещне Каспер Рууд

Алкарас спаси два мачбола и отстрани Фриц в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас спаси два мачбола и обърна Тейлър Фриц с 6:7(10), 7:5, 6:3 в четвъртфинал на „Ролекс Пари Мастърс“ в Париж. Двубоят продължи 2 часа и 43 минути, а испанецът достигна полуфиналите на турнира за първи път в кариерата си.

Фриц взе първия сет след драматичен тайбрек, в който реализира третия си сетбол за 12:10. Американецът продължи да поставя под напрежение втория поставен в основната схема и направи пробив за 4:3 във втората част.

При 5:3 Алкарас сервираше за оставане в мача, когато Фриц стигна до първия си мачбол. Испанецът го отрази с агресивна игра на мрежата и задържа подаването си. При 5:4 Фриц получи нов шанс да приключи двубоя, този път на собствен сервис, но Алкарас отговори с печеливш минаващ удар. След това испанецът направи пробив и спечели четири поредни гейма, за да затвори сета с 7:5.

„С подкрепата на публиката това беше възможно. Това беше първата и основната причина да се върна в мача“, каза Алкарас.

В решаващия сет Алкарас направи пробив за 3:1 и постепенно пое контрола върху разиграванията. Той стигна до възможност за нов пробив при 4:1, но Фриц се задържа в мача. При 5:3 испанецът допусна двойна грешка в началото на гейма, но спечели следващите четири точки и приключи срещата с мощен сервис и форхенд.

„Вероятно това ще бъде един от най-специалните мачове, които някога съм играл, и ще го помня дълго“, заяви Алкарас след победата. Той сравни обрата с финала на „Ролан Гарос“ през 2025 г., когато спаси три мачбола срещу Яник Синер.

Алкарас срещу Рууд на полуфинала

На 7 ноември Алкарас ще играе срещу Каспер Рууд за място на финала. Норвежецът се класира след победа над щастливия губещ Нуну Боржеш със 7:6(5), 6:4. В другия полуфинал Бен Шелтън ще срещне французина Лука ван Аш.

Загубата сложи край на надеждите на Фриц да спечели последното свободно място за ATP Finals в Торино. Американецът трябваше да достигне полуфиналите, за да изпревари Рафаел Ходар, който ще дебютира в заключителния турнир на сезона от 15 до 22 ноември.

Източници: afp.com, tennismajors.com, skysports.com


Франция
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