Керязов: Победата на Насар е успех за целия спорт

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов определи четвъртата световна титла на Карлос Насар като успех за целия български спорт. 22-годишният щангист се прибра в България след първенството в Нинбо, Китай, а министърът го посрещна на летище „Васил Левски“.

Насар спечели златните медали в изхвърлянето, изтласкването и двубоя в категория до 95 килограма. Той беше единственият български участник, записал класиране на шампионата. България участва с петима състезатели, като трима завършиха с нули в едно от двете движения, а Иван Димов не стартира.

„Това е много голям успех не само за него и за българската тежка атлетика, но и за целия български спорт, защото хора като него служат за вдъхновение на децата“, заяви Енчо Керязов.

Министърът добави, че е пожелал на Насар да намери време за семейството си. „Знам какво му е и колко зает с ангажименти е той, но се надявам, че ще има време за тях, защото те са първите хора, които са повярвали в него“, каза Керязов.

Златев очаква финансиране за федерацията

Новоизбраният президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев също поздрави световния шампион. Той благодари на Насар, че е запазил лицето на българските щанги, и свърза представянето на останалите състезатели с продължителните финансови проблеми.

„Представянето на останалите състезатели е такова, каквото би следвало да се очаква, когато те 7-8 месеца, а може би и повече, са били без заплати и е нямало какво да ядат и как да тренират нормално“, коментира Златев.

Той заяви, че федерацията очаква финансиране от Министерството на младежта и спорта. По думите му все още няма вписване в Търговския регистър, което пречи на ръководството да подписва документи в необходимите срокове.

Златев каза още, че Насар ще участва на Световната купа в Катар. Участието на останалите български щангисти ще зависи от финансирането и здравословното им състояние. При осигурени средства федерацията планира и държавно първенство, което е важно за клубовете и субсидиите им за следващата година.

Керязов потвърди, че в новия бюджет е предвидено увеличение на средствата за спорта, но уточни, че това не е поводът за посрещането на Насар.

Източници: sportal.bg