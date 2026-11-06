Лиа Каратанчева приключи участие на полуфиналите в Ираклион

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция), който е с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), поставени под №3, отстъпиха пред вторите в схемата Сара ван Емст (Нидерландия) и Йоеле Лили Софи Щоер (Германия) с 1:6, 4:6 за час и 13 минути игра.



Каратанчева и Алън загубиха първите четири гейма в мача, а след това и първия сет с 1:6. Българката и британката поведоха с 2:0 във втората част, но загубиха следващите пет гейма и изостанаха с 2:5. Двете успяха да намалят пасива си до 4:5, като при този резултат стигнаха до три възможности за връщане на пробива, но не успяха да се възползват и отпаднаха от надпреварата.