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Лиа Каратанчева приключи участие на полуфиналите в Ираклион

Лиа Каратанчева приключи участие на полуфиналите в Ираклион

6 Ноември, 2026 18:41 431 0

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23-годишната българка и Виктория Алън от Великобритания отпаднаха на двойки

Лиа Каратанчева приключи участие на полуфиналите в Ираклион - 1
Кадър: Макс спорт
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лиа Каратанчева отпадна на полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Ираклион (Гърция), който е с награден фонд 40 хиляди долара.

23-годишната българка и Виктория Алън (Великобритания), поставени под №3, отстъпиха пред вторите в схемата Сара ван Емст (Нидерландия) и Йоеле Лили Софи Щоер (Германия) с 1:6, 4:6 за час и 13 минути игра.


Каратанчева и Алън загубиха първите четири гейма в мача, а след това и първия сет с 1:6. Българката и британката поведоха с 2:0 във втората част, но загубиха следващите пет гейма и изостанаха с 2:5. Двете успяха да намалят пасива си до 4:5, като при този резултат стигнаха до три възможности за връщане на пробива, но не успяха да се възползват и отпаднаха от надпреварата.


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