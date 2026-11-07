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Свитолина отказа обща снимка с руски тенисистки

Свитолина отказа обща снимка с руски тенисистки

7 Ноември, 2026 10:43 384 13

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Украинската тенисистка стана причина за промяна на традицията преди финалния турнир на WTA

Свитолина отказа обща снимка с руски тенисистки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Украинската тенисистка Елина Свитолина отказа да позира за обща снимка с представителки на Русия и Беларус преди финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA), който започва на 8 ноември в Индиън Уелс, САЩ. В резултат организаторите се отказаха от традиционната фотосесия с осемте най-добри състезателки за сезона, съобщава германското издание Bild.

32-годишната украинка не желае да участва в общи снимки с рускинята Мира Андреева и беларускинята Арина Сабаленка. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Свитолина последователно отказва и ръкостискания с тенисистки от двете държави в знак на солидарност със своята родина.

Вместо традиционната групова снимка WTA публикува индивидуални портрети на участничките. Официално организацията обясни промяната с нова концепция, насочена към представянето на индивидуалността и личния стил на всяка състезателка. Според тенис журналиста Бен Ротенберг обаче решението е свързано с позицията на Свитолина, която не би приела да позира заедно с руски и беларуски спортистки.

Любопитното е, че жребият събра Свитолина, Андреева и Сабаленка в една група заедно с чехкинята Каролина Мухова. Украинката ще започне участието си на 9 ноември срещу Андреева, като се очаква и след този двубой да няма традиционно ръкостискане на мрежата.

Двете тенисистки се срещнаха и на Откритото първенство на Австралия през януари, когато Свитолина победи рускинята с 6:2, 6:4, но не се ръкува с нея след края на мача.

Финалният турнир на WTA ще се проведе от 8 до 15 ноември. Осемте участнички са разпределени в две групи, като първите две от всяка ще се класират за полуфиналите.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    4 4 Отговор
    Голям праз!

    Коментиран от #2

    10:44 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Влече те

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Зиленски":

    Федероски?

    Коментиран от #9, #12

    10:47 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Да се чете,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има първо си го извади":

    Ами....

    10:51 07.11.2026

  • 8 !!!?

    6 2 Отговор
    Само Копейкин и Малинов позират с убииците в Кремъл...!!!?

    10:51 07.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 в огледалото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Има първо си го извади":

    ли си говориш хю мнар 🤡

    10:53 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Просто човек

    0 0 Отговор
    Правилно! 🇺🇦✨
    И какво правят рашисти в цивилизацията?!

    10:56 07.11.2026

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