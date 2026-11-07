Свитолина отказа обща снимка с руски тенисистки

Украинската тенисистка Елина Свитолина отказа да позира за обща снимка с представителки на Русия и Беларус преди финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA), който започва на 8 ноември в Индиън Уелс, САЩ. В резултат организаторите се отказаха от традиционната фотосесия с осемте най-добри състезателки за сезона, съобщава германското издание Bild.
32-годишната украинка не желае да участва в общи снимки с рускинята Мира Андреева и беларускинята Арина Сабаленка. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Свитолина последователно отказва и ръкостискания с тенисистки от двете държави в знак на солидарност със своята родина.
Вместо традиционната групова снимка WTA публикува индивидуални портрети на участничките. Официално организацията обясни промяната с нова концепция, насочена към представянето на индивидуалността и личния стил на всяка състезателка. Според тенис журналиста Бен Ротенберг обаче решението е свързано с позицията на Свитолина, която не би приела да позира заедно с руски и беларуски спортистки.
Любопитното е, че жребият събра Свитолина, Андреева и Сабаленка в една група заедно с чехкинята Каролина Мухова. Украинката ще започне участието си на 9 ноември срещу Андреева, като се очаква и след този двубой да няма традиционно ръкостискане на мрежата.
Двете тенисистки се срещнаха и на Откритото първенство на Австралия през януари, когато Свитолина победи рускинята с 6:2, 6:4, но не се ръкува с нея след края на мача.
Финалният турнир на WTA ще се проведе от 8 до 15 ноември. Осемте участнички са разпределени в две групи, като първите две от всяка ще се класират за полуфиналите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2
10:44 07.11.2026
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4 Влече те
До коментар #2 от "Зиленски":Федероски?
Коментиран от #9, #12
10:47 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Да се чете,
До коментар #5 от "Има първо си го извади":Ами....
10:51 07.11.2026
8 !!!?
10:51 07.11.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 в огледалото
До коментар #5 от "Има първо си го извади":ли си говориш хю мнар 🤡
10:53 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Просто човек
И какво правят рашисти в цивилизацията?!
10:56 07.11.2026