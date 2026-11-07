Свитолина отказа обща снимка с руски тенисистки

Украинската тенисистка Елина Свитолина отказа да позира за обща снимка с представителки на Русия и Беларус преди финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA), който започва на 8 ноември в Индиън Уелс, САЩ. В резултат организаторите се отказаха от традиционната фотосесия с осемте най-добри състезателки за сезона, съобщава германското издание Bild.

32-годишната украинка не желае да участва в общи снимки с рускинята Мира Андреева и беларускинята Арина Сабаленка. От началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Свитолина последователно отказва и ръкостискания с тенисистки от двете държави в знак на солидарност със своята родина.

Вместо традиционната групова снимка WTA публикува индивидуални портрети на участничките. Официално организацията обясни промяната с нова концепция, насочена към представянето на индивидуалността и личния стил на всяка състезателка. Според тенис журналиста Бен Ротенберг обаче решението е свързано с позицията на Свитолина, която не би приела да позира заедно с руски и беларуски спортистки.

Любопитното е, че жребият събра Свитолина, Андреева и Сабаленка в една група заедно с чехкинята Каролина Мухова. Украинката ще започне участието си на 9 ноември срещу Андреева, като се очаква и след този двубой да няма традиционно ръкостискане на мрежата.

Двете тенисистки се срещнаха и на Откритото първенство на Австралия през януари, когато Свитолина победи рускинята с 6:2, 6:4, но не се ръкува с нея след края на мача.

Финалният турнир на WTA ще се проведе от 8 до 15 ноември. Осемте участнички са разпределени в две групи, като първите две от всяка ще се класират за полуфиналите.