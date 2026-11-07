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Полина Кнороз претърпя успешна операция и пропуска зимния сезон

Полина Кнороз претърпя успешна операция и пропуска зимния сезон

7 Ноември, 2026 13:15 442 4

  • полина кнороз-
  • овчарски скок-
  • лека атлетика-
  • ингвинална херния

Двукратната шампионка на Русия се възстановява след операция заради ингвинална херния. Завръщането ѝ е планирано за летния сезон

Полина Кнороз претърпя успешна операция и пропуска зимния сезон - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Двукратната шампионка на Русия в овчарския скок Полина Кнороз е претърпяла успешна операция заради ингвинална херния и ще пропусне зимния сезон. 27-годишната атлетка съобщи, че се чувства добре, като публикува и снимка от болничната стая.

„Операцията мина успешно“, написа Кнороз след интервенцията. По-рано през седмицата тя съобщи, че е била хоспитализирана заради херния, появила се няколко седмици след тренировъчен лагер в Сочи.

Възстановяването ще продължи около два месеца

Личният треньор на състезателката Владимир Шулгин заяви пред ТАСС, че са необходими около четири седмици за заздравяване, последвани от още четири седмици рехабилитация. Това означава, че Кнороз няма да бъде готова за началото на януарските състезания.

„Зимния сезон ще го пропусне. Няма смисъл да форсираме, ще се подготвяме спокойно за лятото“, каза Шулгин.

Според треньора състоянието на атлетката след операцията е добро. Кнороз е лидер на руската женска атлетика в овчарския скок и има статут на една от водещите състезателки в дисциплината в страната.

Контузията прекъсва подготовката за зимните стартове

Още преди операцията Кнороз беше обявила, че няма да участва в зимния сезон. Тя е многократна победителка в руските първенства и носителка на най-добър резултат в света за сезона през част от 2026 г., преди постижението ѝ да бъде подобрено.

Планът на нейния екип е възстановяването да не бъде ускорявано заради отделни състезания. След приключването на рехабилитацията Кнороз ще насочи подготовката си към летния календар.

Източници: rbc.ru, tass.ru


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 но прогресивни факти,

    0 0 Отговор
    На снимката е Виктория,бг скачачка на троен скок.А руския мрашляк ме въобще не интересува.

    13:21 07.11.2026

  • 3 Я ВИЖ ТИ

    0 0 Отговор
    “Претърпяла успешна операция и пропуска зимния сезон”Леле, като четеш ще речеш кой знае каква операция е “претърпяла”, а то на млади години…! Поне да беше от голям спорт, да беше световен шампион, а то. Изобщо информето го четеш и се чудиш, защо са го писали!

    13:27 07.11.2026

  • 4 Радеф

    0 0 Отговор
    Всё равно.

    14:04 07.11.2026

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