Юлия Стаматова е вицешампионка на двойки в Анталия

Юлия Стаматова стана вицешампионка на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия, Турция, с награден фонд 15 хиляди долара. 33-годишната българка и Ангелина Виргес от Германия отстъпиха на финала пред вторите поставени Диана-Йоана Симионеску и Алесия Бреаз от Румъния с 4:6, 4:6.

Финалният двубой продължи 88 минути. Стаматова и Виргес имаха възможност да останат в битката и в двата сета, но загубиха подаването си в последния гейм на първата и на втората част. Това позволи на румънската двойка да затвори мача в два сета.

12 титли за Стаматова на двойки

С достигането си до финала в Анталия Юлия Стаматова добави още един силен резултат към кариерата си в турнирите на двойки. Българската тенисистка има 12 спечелени титли при жените от надпревари във веригата World Tennis Tour.

Заедно с Виргес тя преодоля финалния кръг на турнира, но не успя да завърши участието си с титла. Симионеску и Бреаз, които бяха поставени под номер две в схемата, спечелиха решаващите геймове и взеха трофея в Анталия.

Източник: bta.bg