Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Последни резултати в НХЛ: Капризов и Макдейвид блестят
  Тема: Известни личности

Последни резултати в НХЛ: Капризов и Макдейвид блестят

7 Ноември, 2026 13:15 408 0

  • банкомат-
  • пловдив-
  • уникредит булбанк-
  • полицейска проверка-
  • новотел-
  • нхл-
  • хокей-
  • кирил капризов-
  • конър макдейвид-
  • класиране

Минесота оглави Западната конференция, а Каролина остана начело в НХЛ. Анахайм продължи победната си серия, докато Ванкувър и Сан Хосе затъват

Последни резултати в НХЛ: Капризов и Макдейвид блестят - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Капризов и Куин Хюз бяха водещите фигури при победата на Минесота с 4:1 срещу Сан Хосе в последните завършили мачове от НХЛ. Капризов отбеляза гол и направи три асистенции, а Хюз добави гол и две асистенции. Успехът беше трети пореден за Минесота и изкачи отбора до 27 точки – най-добрия актив в Западната конференция. „Можем да накланяме леда, когато те са на терена“, каза Хюз за съотборниците си Капризов, Мат Болди и Джоел Ериксон Ек.

Сан Хосе остава в трудна серия. Отборът е загубил четири поредни срещи и шест от последните си седем. Единственото попадение за „Шаркс“ беше дело на Маклин Челебрини, но тимът не успя да задържи равенството след втория период.

Макдейвид блести, но Едмънтън отстъпва

Конър Макдейвид записа гол и три асистенции, а Леон Драйзайтъл добави гол и асистенция, но Едмънтън загуби с 4:5 от Анахайм. Победният гол за „Дъкс“ беше дело на Кътър Готие 1:34 минути преди края. Той има 10 попадения в последните си пет мача – клубен рекорд за Анахайм за такъв период.

„Просто продължавам да играя опростено и да стрелям към вратата. Колкото повече стреляте, толкова по-голяма е вероятността шайбата да влезе“, каза Готие.

Анахайм спечели четвърти пореден мач и се изкачи до 19 точки в Тихоокеанската дивизия. Едмънтън остава начело там с 25 точки, следван от Вегас с 24.

Норис и Стамкос решиха други мачове

Джош Норис вкара два гола, а Оуен Пауър записа три асистенции при успеха на Бъфало с 5:2 срещу Кълъмбъс. „Сейбърс“ спечелиха четири от последните си пет срещи и вече имат 19 точки. Кълъмбъс прекъсна серия от две победи.

Стивън Стамкос донесе победата на Нешвил с 3:2 срещу Колорадо с гол в продължението. Райън О'Райли направи две асистенции, а вратарят Ярослав Анунин спаси 30 удара. Нешвил има 19 точки и продължава да преследва лидерите в Централната дивизия.

Бостън запази първото място в Атлантическата дивизия след 6:2 срещу Питсбърг. Павел Зака вкара два гола, а Давид Пастърнак и Джей Джей Петерка записаха по две асистенции. „Пенгуинс“ са с 12 точки и четири поредни загуби.

Лидерите в класирането

Каролина остава начело в цялата лига с 28 точки след победата с 5:3 над Ню Йорк Айлендърс. Следват Минесота с 27, Бостън и Едмънтън с по 25, както и Вегас с 24 точки. В дъното са Ванкувър със 7 точки и Чикаго с 9. Предстоящите мачове включват двубоите Монреал – Торонто, Каролина – Чикаго и Далас – Сан Хосе.

Източници: nhl.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове