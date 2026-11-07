Последни резултати в НХЛ: Капризов и Макдейвид блестят

Кирил Капризов и Куин Хюз бяха водещите фигури при победата на Минесота с 4:1 срещу Сан Хосе в последните завършили мачове от НХЛ. Капризов отбеляза гол и направи три асистенции, а Хюз добави гол и две асистенции. Успехът беше трети пореден за Минесота и изкачи отбора до 27 точки – най-добрия актив в Западната конференция. „Можем да накланяме леда, когато те са на терена“, каза Хюз за съотборниците си Капризов, Мат Болди и Джоел Ериксон Ек.

Сан Хосе остава в трудна серия. Отборът е загубил четири поредни срещи и шест от последните си седем. Единственото попадение за „Шаркс“ беше дело на Маклин Челебрини, но тимът не успя да задържи равенството след втория период.

Макдейвид блести, но Едмънтън отстъпва

Конър Макдейвид записа гол и три асистенции, а Леон Драйзайтъл добави гол и асистенция, но Едмънтън загуби с 4:5 от Анахайм. Победният гол за „Дъкс“ беше дело на Кътър Готие 1:34 минути преди края. Той има 10 попадения в последните си пет мача – клубен рекорд за Анахайм за такъв период.

„Просто продължавам да играя опростено и да стрелям към вратата. Колкото повече стреляте, толкова по-голяма е вероятността шайбата да влезе“, каза Готие.

Анахайм спечели четвърти пореден мач и се изкачи до 19 точки в Тихоокеанската дивизия. Едмънтън остава начело там с 25 точки, следван от Вегас с 24.

Норис и Стамкос решиха други мачове

Джош Норис вкара два гола, а Оуен Пауър записа три асистенции при успеха на Бъфало с 5:2 срещу Кълъмбъс. „Сейбърс“ спечелиха четири от последните си пет срещи и вече имат 19 точки. Кълъмбъс прекъсна серия от две победи.

Стивън Стамкос донесе победата на Нешвил с 3:2 срещу Колорадо с гол в продължението. Райън О'Райли направи две асистенции, а вратарят Ярослав Анунин спаси 30 удара. Нешвил има 19 точки и продължава да преследва лидерите в Централната дивизия.

Бостън запази първото място в Атлантическата дивизия след 6:2 срещу Питсбърг. Павел Зака вкара два гола, а Давид Пастърнак и Джей Джей Петерка записаха по две асистенции. „Пенгуинс“ са с 12 точки и четири поредни загуби.

Лидерите в класирането

Каролина остава начело в цялата лига с 28 точки след победата с 5:3 над Ню Йорк Айлендърс. Следват Минесота с 27, Бостън и Едмънтън с по 25, както и Вегас с 24 точки. В дъното са Ванкувър със 7 точки и Чикаго с 9. Предстоящите мачове включват двубоите Монреал – Торонто, Каролина – Чикаго и Далас – Сан Хосе.

Източници: nhl.com