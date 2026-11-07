Новини
Спорт »
Бг футбол »
Цварц е под въпрос за дербито с Левски

Цварц е под въпрос за дербито с Левски

7 Ноември, 2026 12:24 379 0

  • цварц-
  • цска-
  • левски-
  • вечно дерби-
  • контузии

Нападателят получи удар в глезена при загубата от Панатинайкос, но доигра мача в Атина

Цварц е под въпрос за дербито с Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жоел Цварц е под въпрос за дербито между Левски и ЦСКА, след като получи болезнен удар в глезена при загубата на „червените“ с 1:2 от Панатинайкос в Лигата на конференциите. Нападателят се появи в игра в 80-ата минута и въпреки дискомфорта остана на терена до края.

Към момента няма потвърждение, че Цварц със сигурност ще пропусне сблъсъка. Състоянието му обаче поставя под въпрос както евентуалното му включване в групата, така и възможността да започне като титуляр. Преди мача в Атина очакванията бяха нидерландецът да получи водеща роля срещу Левски.

Гиздол: След контузия е необходимо време

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви след двубоя в Атина, че не смята, че е възникнал голям нов проблем, но възстановяването трябва да бъде проследено. „След контузия винаги е необходимо време. С всяка минута се оправя“, каза германският специалист за състоянието на нападателя.

Цварц наскоро се завърна след разтежение в бедрото, което го извади от състава за няколко срещи. Включването му срещу Панатинайкос беше първата му поява след възстановяването, а последвалият удар в глезена усложни кадровата ситуация преди Вечното дерби.

ЦСКА има вариант за атаката

При отсъствие на Цварц основната тежест в предни позиции вероятно ще падне върху Леандро Годой. Аржентинецът е сред вариантите на Гиздол за центъра на атаката, докато решението за нидерландеца ще зависи от възстановяването му и от преценката на медицинския и треньорския щаб.

Цварц е особено важен за ЦСКА заради представянето си в големите мачове. Той има 12 гола във всички турнири през сезона, а при последната среща с Левски за Суперкупата се разписа два пъти за победата с 4:2.

Дербито между Левски и ЦСКА ще се играе в неделя, 8 ноември, на Националния стадион „Васил Левски“. До началото му Цварц остава с реален шанс да участва, но към момента няма потвърждение, че ще бъде титуляр или дори че ще попадне в групата.

Източници: topsport.bg, bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове