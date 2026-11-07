Цварц е под въпрос за дербито с Левски

Жоел Цварц е под въпрос за дербито между Левски и ЦСКА, след като получи болезнен удар в глезена при загубата на „червените“ с 1:2 от Панатинайкос в Лигата на конференциите. Нападателят се появи в игра в 80-ата минута и въпреки дискомфорта остана на терена до края.

Към момента няма потвърждение, че Цварц със сигурност ще пропусне сблъсъка. Състоянието му обаче поставя под въпрос както евентуалното му включване в групата, така и възможността да започне като титуляр. Преди мача в Атина очакванията бяха нидерландецът да получи водеща роля срещу Левски.

Гиздол: След контузия е необходимо време

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви след двубоя в Атина, че не смята, че е възникнал голям нов проблем, но възстановяването трябва да бъде проследено. „След контузия винаги е необходимо време. С всяка минута се оправя“, каза германският специалист за състоянието на нападателя.

Цварц наскоро се завърна след разтежение в бедрото, което го извади от състава за няколко срещи. Включването му срещу Панатинайкос беше първата му поява след възстановяването, а последвалият удар в глезена усложни кадровата ситуация преди Вечното дерби.

ЦСКА има вариант за атаката

При отсъствие на Цварц основната тежест в предни позиции вероятно ще падне върху Леандро Годой. Аржентинецът е сред вариантите на Гиздол за центъра на атаката, докато решението за нидерландеца ще зависи от възстановяването му и от преценката на медицинския и треньорския щаб.

Цварц е особено важен за ЦСКА заради представянето си в големите мачове. Той има 12 гола във всички турнири през сезона, а при последната среща с Левски за Суперкупата се разписа два пъти за победата с 4:2.

Дербито между Левски и ЦСКА ще се играе в неделя, 8 ноември, на Националния стадион „Васил Левски“. До началото му Цварц остава с реален шанс да участва, но към момента няма потвърждение, че ще бъде титуляр или дори че ще попадне в групата.

Източници: topsport.bg, bntnews.bg