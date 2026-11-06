Душан Косич е фаворит за треньор на Локомотив София

Душан Косич е фаворит за нов старши треньор на Локомотив София след раздялата с Любослав Пенев. Това съобщава „Марица“, позовавайки се на високопоставен източник от столичния клуб. Назначението все още не е официално потвърдено.

Локомотив София се раздели с Пенев по взаимно съгласие на 30 октомври. От клуба обявиха, че в мача срещу Ботев Пловдив отборът ще бъде воден от помощниците на досегашния наставник, след което ангажиментите на щаба му приключват. „Двете страни да се разделят по взаимно съгласие“, гласи съобщението на клуба.

Според публикацията на „Марица“ Косич е бил препоръчан лично от бившия собственик на Локомотив Пловдив Христо Крушарски. Словенският специалист в момента води пловдивския тим, което поставя въпроса за договорните му отношения с клуба.

Душан Косич е сред вариантите за поста, но според „Топспорт“ вероятността той да напусне Локомотив Пловдив на този етап е малка. Медията посочва, че наставникът се очаква да остане на „Лаута“ поне до зимата.

Сред останалите споменавани имена са Александър Томаш, Явор Вълчинов и Георги Донков. Томаш е добре познат на Локомотив Пловдив, а Вълчинов е свързан с школата на столичния клуб. Донков е бил близо до назначение в Локомотив София през лятото, но тогава ръководството избра Пенев.

До избора на постоянен треньор тимът е воден от Александър Георгиев, директор на детско-юношеската школа. Локомотив София заема 13-о място във временното класиране с 9 точки след 13 мача. В седемте си домакинства през сезона „червено-черните“ имат две равенства и пет загуби.

Очаква се ръководството на клуба да вземе решение по време на паузата за мачовете на националните отбори.