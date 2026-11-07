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Кой е Виктор Бакуревич, собственикът на „Фратрия“ от „Берьозка“
  Тема: Известни личности

Кой е Виктор Бакуревич, собственикът на „Фратрия“ от „Берьозка“

7 Ноември, 2026 12:45 1 529 6

  • виктор бакуревич-
  • фратрия-
  • берьозка-
  • футбол-
  • стадион белослав

Руският предприемач превърна магазините си във футболен проект, който за три години стигна до професионалния футбол

Кой е Виктор Бакуревич, собственикът на „Фратрия“ от „Берьозка“ - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виктор Бакуревич влиза във футбола не като бивш професионален играч, а като предприемач, който вече е изградил бизнес в България. Роден е през 1975 г. в Томск, Сибир, има юридическо образование и дълги години работи като адвокат. През 2008 г. напуска Русия и се установява във Варна заедно със семейството си.

Бакуревич живее в село Бенковски край Варна със съпругата си и трите им деца. През 2009 г. семейството открива първия магазин „Берьозка“ във Варна. От него постепенно се развива верига за храни и напитки, свързани с кухнята и пазарите на бившия Съветски съюз. Бизнесът се разраства в България, Румъния и Кипър.

„От юридическата дейност се прехвърлих към продажбата на колбаси“, казва Бакуревич в интервю, в което разказва за прехода си от адвокатската професия към търговията.

В началото на футболния проект той не е широко познат извън бизнес средите. На 16 април 2021 г. е основан клубът „Фратрия“, а Бакуревич е посочван като негов създател и собственик. Отборът започва в аматьорските групи на Варна, но за три години стига до професионалния футбол и Втора лига.

Как изглежда собствеността

В публичните фирмени данни собствеността на професионалната структура е разпределена между „Берьозка Трейдинг“ с 95% от капитала и Виктор Бакуревич с 5%. Той е представител на дружеството и член на съвета на директорите. Така в публичното пространство Бакуревич остава лицето на проекта, докато формално мажоритарният дял е в компанията, свързана с основния му бизнес.

Фратрия е създадена с идеята да развива не само мъжки отбор, но и млади футболисти. Бакуревич нееднократно говори за необходимостта клубът да има собствена база, вместо постоянно да сменя домакинските си стадиони.

Стадионът в Белослав е дългосрочният проект

През октомври 2025 г. клубът получава стадион „Димитър Ватев“ в Белослав за срок от 30 години. Съоръжението трябва да бъде ремонтирано, а целта е да отговаря на изискванията за професионален футбол. Бакуревич обявява, че в рамките на две-три години трябва да бъдат подобрени базата, трибуните и условията за провеждане на мачове.

През 2026 г. вече са обновени съблекалните, подобрен е теренът, а като следващи стъпки са посочени трибуните и осветлението. Докато проектът в Белослав бъде завършен, Фратрия продължава да играе домакинските си срещи на стадион „Спартак“ във Варна.

Спортната цел е отборът да стигне до Първа лига, но Бакуревич представя развитието като постепенен процес. „Искам моят клуб да играе различен футбол – бърз, агресивен и интересен от първата до последната минута“, заявява той през март 2026 г. след треньорска промяна в отбора.

До момента няма обявено решение за сливане между Фратрия и Спартак Варна. Бакуревич казва, че двата клуба имат собствени проблеми и че подобна стъпка не е предмет на разговор, макар да не изключва бъдещи преговори.

Следващият голям тест за проекта е дали инфраструктурата в Белослав ще бъде завършена навреме за изискванията на елитния футбол.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, bta.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    9 7 Отговор
    Не знаех за този отбор нищо. Благодаря за статията. Вече е пределно ясно 90% от истинските българи, на кой отбор трябва да симпатизират през следващите години. Дерзайте, успех и длед 5 години очакваме поне Лига Европа и гостуване на Милан в Белослав. В Период, Бакуревича!

    Коментиран от #5

    13:00 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Въпрос

    3 4 Отговор
    Кой е по-голям путинофил между него и Радев?

    13:24 07.11.2026

  • 4 аноним

    2 1 Отговор
    Ако е путинолюбец, може само да седне на някоя по-голяма берьозка.

    13:28 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гриша Филипов

    1 0 Отговор
    Бреее браво на човека. Не знаех с какъв размах работи.

    13:52 07.11.2026

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