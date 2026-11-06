Бен Шелтън се класира за полуфиналите в Париж и прати Франсис Тиафо на Финалите на ATP

Бен Шелтън си проправи път към полуфиналите на Мастърс турнира в Париж, след като спечели оспорвания изцяло американски сблъсък срещу Томи Пол с 6-4, 4-6, 6-3 за около час и 45 минути игра.

Двубоят премина през сериозни битки на сервис, като разликата във всеки от сетовете бе само един единствен пробив:

Първият сет се развиваше равнопоставено под диктовката на подаващите, но Шелтън нанесе своя решаващ удар в десетия гейм.

Във втората част Пол отвърна моментално, реализирайки пробив още в първото подаване на съперника си, което му позволи да изравни резултата.

В решителния трети сет стабилността отново бе на страната на Шелтън, който проби в четвъртия гейм и съумя да задържи преднината си до крайното 6-3, гарантиращо му място сред последните четирима в турнира.

Освен че отпадна от надпреградата в Париж, поражението лиши Томи Пол от възможността да се класира за престижните Финали на ATP в Торино. Неговата загуба обаче имаше положителен ефект за друг американски тенисист – Франсис Тиафо, който официално си осигури място на финалния турнир на сезона.

В спора за място на финала третият поставен в схемата Бен Шелтън ще се изправи срещу представителя на домакините Лука ван Аше или австралиеца Ринки Хиджиката.

Междувременно в долната част на схемата Каспер Рууд и Нуно Боржеш ще определи следващия съперник на победителя от сблъсъка между Тейлър Фриц и Карлос Алкарас, като при евентуален успех Фриц може да измести Рафаел Ходар от последната квота за Торино.