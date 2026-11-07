Веласкес: Левски излиза само за победа срещу ЦСКА

Левски излиза единствено за победа срещу ЦСКА, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди дербито между двата отбора. Мачът е на 8 ноември от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Сержиньо и Бурас остават под въпрос, като окончателното решение за тях ще бъде взето след тренировката. Митков и Кирилов със сигурност няма да играят.

„Все още трябва да премислим различни ситуации, за да решим стартовите 11. Очевидно е, играхме в четвъртък, имахме възстановяваща и компенсираща тренировка“, каза Веласкес.

Фокусът трябва да бъде върху дербито

Треньорът посочи, че футболистите, които са изиграли голяма част от предишния двубой, се намират в процес на възстановяване. По думите му същото важи и за съперника.

„Ние сме в състояние, в което трябва да покажем зрялост. Ако мислим за четвъртък е лошо. Ако забравим за „Ягелония“, можем да се преборим за победата“, заяви испанският специалист.

Веласкес определи ЦСКА като добър и интензивен отбор с много качествени индивидуални футболисти. Той подчерта, че съперникът поддържа висок ритъм и създава ситуации както при преходите в атака, така и в защита.

Съставът ще бъде решен в последния момент

„Ако искаме да се представим добре, ние трябва да покажем същия интензитет. Оттам-насетне трябва да докараме мача до руслото, което ще ни помогне да го спечелим.“

Веласкес заяви, че стартовият състав все още не е определен. Решенията се взимат вътрешно от спортно-техническия щаб, без влияние от публичните очаквания и коментарите около отбора.

„Не търсим никакъв тип извинения, защото и двата отбора идваме при едни и същи условия – играхме четвъртък вечер“, каза треньорът. Той добави, че щабът трябва да се съобрази с контузените футболисти и с натрупаната умора.

Веласкес коментира и финансовите разлики между клубовете. Според него Лудогорец и ЦСКА разполагат с по-големи бюджети от Левски, но столичният клуб работи за изравняване на разликата чрез организация и развитие на терена и извън него.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg