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Веласкес: Левски излиза само за победа срещу ЦСКА
  Тема: Български спортни успехи

Веласкес: Левски излиза само за победа срещу ЦСКА

7 Ноември, 2026 11:55 438 2

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  • вечен дерби-
  • първа лига

Треньорът потвърди, че Митков и Кирилов пропускат дербито, а Сержиньо и Бурас остават под въпрос

Веласкес: Левски излиза само за победа срещу ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Левски излиза единствено за победа срещу ЦСКА, заяви старши треньорът Хулио Веласкес преди дербито между двата отбора. Мачът е на 8 ноември от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.

Сержиньо и Бурас остават под въпрос, като окончателното решение за тях ще бъде взето след тренировката. Митков и Кирилов със сигурност няма да играят.

„Все още трябва да премислим различни ситуации, за да решим стартовите 11. Очевидно е, играхме в четвъртък, имахме възстановяваща и компенсираща тренировка“, каза Веласкес.

Фокусът трябва да бъде върху дербито

Треньорът посочи, че футболистите, които са изиграли голяма част от предишния двубой, се намират в процес на възстановяване. По думите му същото важи и за съперника.

„Ние сме в състояние, в което трябва да покажем зрялост. Ако мислим за четвъртък е лошо. Ако забравим за „Ягелония“, можем да се преборим за победата“, заяви испанският специалист.

Веласкес определи ЦСКА като добър и интензивен отбор с много качествени индивидуални футболисти. Той подчерта, че съперникът поддържа висок ритъм и създава ситуации както при преходите в атака, така и в защита.

„Ако искаме да се представим добре, ние трябва да покажем същия интензитет. Оттам-насетне трябва да докараме мача до руслото, което ще ни помогне да го спечелим.“

Съставът ще бъде решен в последния момент

Веласкес заяви, че стартовият състав все още не е определен. Решенията се взимат вътрешно от спортно-техническия щаб, без влияние от публичните очаквания и коментарите около отбора.

„Не търсим никакъв тип извинения, защото и двата отбора идваме при едни и същи условия – играхме четвъртък вечер“, каза треньорът. Той добави, че щабът трябва да се съобрази с контузените футболисти и с натрупаната умора.

Веласкес коментира и финансовите разлики между клубовете. Според него Лудогорец и ЦСКА разполагат с по-големи бюджети от Левски, но столичният клуб работи за изравняване на разликата чрез организация и развитие на терена и извън него.

Източници: bnrnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Съдиството

    1 2 Отговор
    Не играете при еднакви условия.ЦСКА пътува до Гърцшя и обратно.Играе с шампиони,левски с 8ми в първенствата си

    Коментиран от #2

    12:18 07.11.2026

  • 2 Левски 1914

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Съдиството":

    Ами защо не поканихте гърците да дойдат на вашия стадион в Ловеч?

    12:37 07.11.2026

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