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Инфантино под натиск, но не отстъпва: готви се за нов мандат във ФИФА

Инфантино под натиск, но не отстъпва: готви се за нов мандат във ФИФА

24 Октомври, 2026 17:41 369 2

  • джани инфантино-
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  • президентски избори-
  • световно първенство

Президентът на световната футболна централа заяви, че получава подкрепа от Азия и Африка преди изборите през март 2027 г

Инфантино под натиск, но не отстъпва: готви се за нов мандат във ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джани Инфантино заяви, че очаква подкрепата на „огромното, огромното мнозинство“ от футболните асоциации за четвърти мандат като президент на ФИФА. Изборите за ръководител на световната футболна централа ще се проведат през март 2027 г.

„Знаете, че бях избран от 211 асоциации членки от целия свят. Мисля, че важното е, че в организация като ФИФА може да има различни гледни точки“, каза Инфантино пред BBC Sport.

Той посочи, че демократичният процес във ФИФА трябва да се основава на равен глас за всяка от членуващите асоциации, независимо от региона или мащаба на футболната държава.

„Ако сме сериозни по отношение на демокрацията и на вярата, че всеки има един и същ глас по целия свят, че футболът принадлежи на всички, тогава трябва да уважаваме и мнението на огромното, огромното мнозинство“, заяви Инфантино.

Подкрепа от Азия и Африка

Президентът на ФИФА каза, че наскоро се е върнал от Токио, където Азиатската футболна конфедерация е подкрепила кандидатурата му за нов мандат. Ден по-рано азиатската конфедерация официално застана зад Инфантино, след като през последните месеци отправи критики към управлението на световната централа.

Инфантино допълни, че е посетил и Кабо Верде, където е получил подкрепа от африканските футболни конфедерации.

„Говоря с всички асоциации по целия свят“, каза президентът на ФИФА.

Инфантино беше избран за първи път начело на ФИФА през 2016 г., а след това получи нови мандати през 2019 и 2023 г. Предстоящата кандидатура ще бъде четвъртата му за президентския пост.

Натиск за оставка след спорния план

Позицията на Инфантино остава обект на спорове след появата на план за продажба на дял от правата и приходите от Световното първенство на частни инвеститори. Идеята предизвика критики от УЕФА и КОНКАКАФ, които настояха за повече яснота около начина на управление на ФИФА и поискаха от него да се оттегли.

Инфантино устоя на натиска и продължи подготовката си за изборите. Според него различията в позициите са естествени за организация с 211 членове, но крайното решение трябва да бъде оставено на всички национални асоциации.

Към момента Инфантино е обявеният кандидат за президентския пост. Изборът ще се проведе на конгреса на ФИФА през март 2027 г., когато ще стане ясно дали ще има съперник и дали настоящият президент ще получи необходимото мнозинство.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дънди Прешъз

    1 0 Отговор
    Джани е просто поредното корумпе.

    17:44 24.10.2026

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