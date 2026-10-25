Тайната тактика на Моуриньо срещу Барса излезе наяве

Анхел Ди Мария разказа, че Жозе Моуриньо е подготвял футболистите на Реал Мадрид за мачовете срещу Барселона с указания за твърда и физическа игра. Аржентинецът си спомни за периода, в който португалският треньор водеше испанския гранд и се опитваше да спре отбора на Пеп Гуардиола.

„Моуриньо внуши в съзнанието на всеки футболист на Реал Мадрид, че единственият начин да победим Барселона е да ги ритаме“, каза Ди Мария пред испанския вестник Sport. Цитатът е предаден от Goal.

Думите му са свързани с един от най-тежките мачове на Реал Мадрид в онзи период. На „Камп Ноу“ Барселона печели с 5:0, а Ди Мария признава, че почти не е успявал да стигне до топката.

„Не мисля, че съм играл мач, в който да съм докосвал топката толкова малко, както при онова 5:0 на „Камп Ноу““, каза аржентинецът.

Той допълни, че е опитвал да пресира съперника, но действията му рядко са водели до контакт с топката. „Опитвах се да пресирам, но топката никога не беше там, където отивах. Беше невероятно“, спомни си Ди Мария.

Сблъсъци в рамките на 20 дни

Аржентинецът говори и за напрежението около поредицата от мачове между Реал Мадрид и Барселона, изиграни в рамките на 20 дни. Двата отбора се срещат в решаващи двубои, сред които финалът за Купата на краля и полуфиналът в Шампионската лига.

Ди Мария подчертава контраста между клубното съперничество и отношенията в националния отбор на Аржентина. По думите му там футболистите са били приятели, докато в мачовете между Реал Мадрид и Барселона са стигали до тежки сблъсъци.

Нарушението срещу Меси през 2011 г.

„В националния отбор всички бяха приятели и лесно побеждаваха всеки съперник, но когато играеха един срещу друг, си разменяха удари“, разказа той.

Ди Мария си спомни и за нарушение срещу Лионел Меси във финала за Купата на краля през 2011 г. Той е спрял аржентинската звезда при контраатака, която е можела да завърши с голова възможност за Барселона.

„Извиних му се, но ако не го събориш, няма да можеш да ги спреш да вкарат гол“, каза Ди Мария за епизода.

Разказът му показва как физическите единоборства са били част от плана на Реал Мадрид в опитите да бъде ограничен отборът на Гуардиола, който контролираше топката и принуждаваше съперниците си да прекарват дълги периоди в преследване.

Източници: goal.com