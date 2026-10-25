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Грозданов с нов голям триумф: Богданка разби грабна Суперкупата
  Тема: Български спортни успехи

Грозданов с нов голям триумф: Богданка разби грабна Суперкупата

25 Октомври, 2026 19:27 283 0

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Богданка ЛУК победи шампиона Алурон Варта с 3:0 в Ченстохова. Българският национал започна като титуляр и записа четири точки

Грозданов с нов голям триумф: Богданка разби грабна Суперкупата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Грозданов и Богданка ЛУК (Люблин) спечелиха Суперкупата на Полша. Във финала в Ченстохова тимът на българския национал победи шампиона Алурон CMC Варта (Заверче) с 3:0 – 34:32, 25:20 и 25:18.

Успехът донесе на Богданка ЛУК втора поредна Суперкупа в историята на клуба. Най-драматичен беше първият гейм, който продължи 40 минути. Двата отбора стигнаха до равенство 30:30, но съставът от Люблин спечели решителните разигравания и затвори частта при 34:32.

Грозданов започна като титуляр

Алекс Грозданов започна мача в стартовия състав и завърши с 4 точки. Централният блокировач реализира два блока, постигна 40 процента ефективност в атака и приключи с коефициент плюс 3.

Богданка ЛУК контролираше резултата през по-голямата част от втория гейм. След 21:15 за победителите Алурон Варта намали разликата до три точки, но тимът от Люблин не позволи обрат и спечели частта с 25:20.

Леон и Малиновски поведоха победителите

В началото на третия гейм Богданка ЛУК поведе с 5:1, а блокада на Грозданов спря атака на Бартош Кволек. Алурон Варта изравни при 7:7, но след това съставът от Люблин отново се откъсна и стигна до 25:18. Последната точка дойде след ас на Вилфредо Леон при начален удар със скорост 132 км/ч.

Леон и Матеуш Малиновски завършиха с по 16 точки. Леон добави един блок и три аса, а Малиновски записа един блок и един ас. Ран Такахаши допринесе с 15 точки, докато Мусе Гей приключи с 10.

За Алурон Варта Томаш Форнал беше най-резултатен с 12 точки. Матеуш Биенек и Бартоломей Болондж реализираха по 10 точки. За най-полезен играч на финала беше избран разпределителят на Богданка ЛУК Марчин Коменда.


Полша
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