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Тухел след триумфа в Мадрид: Най-добрят ни мач; Симон: Бяха по-силни, трябва да го приемем

Тухел след триумфа в Мадрид: Най-добрят ни мач; Симон: Бяха по-силни, трябва да го приемем

16 Ноември, 2026 05:51 652 0

  • лига нациите-
  • англия-
  • испания-
  • томас тухел-
  • франция

Не успяхме да се справим физически в единоборствата и това ни струваше скъпо, заяви Манчини след тежката загуба от Белгия

Тухел след триумфа в Мадрид: Най-добрят ни мач; Симон: Бяха по-силни, трябва да го приемем - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Англия победи Испания с 3:2 в Мадрид и завърши на първо място в група A3 на Лигата на нациите. Успехът прекъсна серията на испанците от 43 мача без загуба, а домакините ще продължат към четвъртфиналите като втори в групата. UEFA отчете победата като една от водещите истории в последния кръг от груповата фаза.

Хари Кейн изведе Англия напред от дузпа, а след почивката Езри Конса и Бен Уайт вкараха в рамките на пет минути и доведоха резултата до 3:0. Ситуацията се промени в 63-тата минута, когато Елиът Андерсън беше изгонен за нарушение срещу Ламин Ямал. Микел Оярсабал реализира наказателния удар, а Нико Уилямс намали изоставането на 2:3.

В края испанският натиск беше спрян от вратаря Джеймс Трафорд, който направи двойно спасяване в добавеното време срещу Фермин Лопес и Аймерик Лапорт. Томас Тухел определи двубоя като „най-доброто“ представяне на Англия, откакто е начело на отбора. „Това беше много завършено представяне и победата беше заслужена“, заяви селекционерът.

Деклан Райс също подчерта увереността в английския лагер. „Знаехме, че ще ги победим тази вечер“, каза полузащитникът, като похвали Трафорд за решаващите му намеси в края. Според Райс червеният картон е променил хода на мача, но отборът е запазил устойчивостта си.

От испанска страна вратарят Унай Симон призна превъзходството на съперника. „Те бяха по-добри от нас и трябва да го приемем“, каза той пред испанската телевизия. Симон посочи физическата игра на Англия и проблемите при изнасянето на топката като основни причини за поражението. Испанските медии „Ас“ и „Ел Паис“ акцентираха върху края на дългата серия без загуба и загубата на първото място в групата.

Белгия обърна Италия

Белгия се класира за четвъртфиналите след 4:1 срещу Италия в Брюксел. Пио Еспозито даде преднина на гостите и отбеляза десетия си гол за националния отбор, но Максим Де Кайпер, Нейтън Нгоя, Жереми Доку и Диего Морейра осигуриха категоричния обрат.

Италианският селекционер Роберто Манчини заяви, че Белгия е била по-добра. „Не успяхме да се справим физически в единоборствата и това ни струваше скъпо“, каза той. Италия завърши трета, но запази мястото си в Лига A и няма да играе плейоф за изпадане.

Франция спечели група A1

Франция победи Турция с 2:1 и завърши първа в група A1. Зинедин Зидан призна, че не е бил доволен от първото полувреме, но оцени реакцията след почивката. „Не бях удовлетворен и трябваше да променим нещо. Играчите реагираха много добре през второто полувреме“, заяви селекционерът.

Хърватия завърши кампанията си с победа с 2:1 над Чехия, като Ловро Майер отбеляза решаващия гол. Четвъртфиналите на Лигата на нациите ще се проведат през март 2027 г.

Източници: theguardian.com, cadenaser.com, as.com


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