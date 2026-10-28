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Флийтууд Таун поднесе сензация в „Карабао Къп“, като елиминира Арсенал

Флийтууд Таун поднесе сензация в „Карабао Къп“, като елиминира Арсенал

28 Октомври, 2026 00:14 465 0

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Четвъртодивизионният тим спечели с 5:3 при наказателните удари след 1:1 в редовното време

Флийтууд Таун поднесе сензация в „Карабао Къп“, като елиминира Арсенал - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Флийтууд Таун поднесе една от най-големите сензации в историята на „Карабао Къп“, след като отстрани Арсенал в четвъртия кръг на турнира. Двубоят на „Хайбъри Стейдиъм“ завърши 1:1 в редовното време, а четвъртодивизионният английски тим спечели изпълнението на дузпи с 5:3.

Арсенал, който е шампион на Висшата лига, започна мача с повече притежание на топката, но Флийтууд Таун откри резултата в 22-рата минута. Аарон Лупало-Би се възползва от възможността пред вратата на гостите и даде преднина на домакините.

Виктор Йокереш изравни за Арсенал в 51-вата минута. Нападателят се разписа след почивката, но лондончани не успяха да стигнат до втори гол, въпреки че имаха превес във владението и отправиха повече удари.

Задачата на гостите се усложни в края на срещата. Макс Доуман получи директен червен картон в 86-ата минута след спречкване с футболист на Флийтууд Таун. Арсенал доигра мача с човек по-малко, но успя да удържи равенството и да стигне до дузпи.

При дузпите Флийтууд Таун показа по-здрави нерви и реализира пет от петте си изпълнения. Арсенал пропусна веднъж, което сложи край на участието му в турнира.

Така Флийтууд Таун се класира за четвъртфиналите на „Карабао Къп“, докато Арсенал отпадна още в четвъртия кръг. Съперникът и датата на следващия мач на Флийтууд ще бъдат определени с предстоящия жребий.


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