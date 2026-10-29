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Ръководството на ЦСКА с поредна изненада за феновете

Ръководството на ЦСКА с поредна изненада за феновете

29 Октомври, 2026 10:45 643 0

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От клуба обявиха, че в деня на мача ще бъде открит и новия официален магазин на клуба

Ръководството на ЦСКА с поредна изненада за феновете - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ръководството на ЦСКА информира за поредната изненада за феновете на „червените“ фенове покрай откриването на реновирания стадион „Българска армия“. Както е известно, тимът се завръща в своя дом тази събота за дербито със Славия от efbet Лига.

От клуба обявиха, че в деня на мача ще бъде открит и новия официален магазин на клуба.

Ето какво написаха от ЦСКА:

„Армейци, новият ни дом ви посреща с още една специална изненада!

На 31 октомври, в деня на историческото завръщане на ЦСКА на обновената „Българска армия“, отваря врати и новият ни официален клубен магазин на стадиона! Мястото, към което се завръщаме след дълго очакване, ще има и нов дом за червената фланелка, клубните артикули и всичко, което ни свързва с любимия отбор.

В събота, 31 октомври, магазинът на стадиона ще работи със специално работно време от 12:00 до 23:00 ч. След това ще премине към стандартното си работно време от 10:00 до 19:00 ч.

Във връзка с откриването на новия магазин, официалният ни клубен магазин на ул. „Солунска“ 12 няма да работи на 29, 30 и 31 октомври.

На 31 октомври се завръщаме у дома. Всички заедно!“


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