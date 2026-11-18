Ръководството на Марек изрази публична благодарност към Орлин Димитров за оказаната финансова подкрепа, благодарение на която дупнишкият тим е успял да осигури пътуването си до Разград за предстоящия двубой с Лудогорец II от първенството на Втора лига.

Председателят на Управителния съвет на клуба Ивайло Паргов и останалите представители на ръководството оцениха високо жеста и подчертаха, че помощта на Димитров има особено значение за отбора. От Марек отбелязаха, че това не е първият случай, в който той застава зад клуба и подкрепя неговите инициативи.

От дупнишкия тим изразиха признателност за проявеното отношение, доверието и готовността да се помага в трудни моменти. Според ръководството подобна съпричастност е изключително важна за развитието и нормалното функциониране на клуба.

„Благодарим за доверието, отношението и подкрепата! Пожелаваме му здраве и успехи, като се надяваме заедно да продължим да работим за доброто на Марек!“, заявиха от клуба.