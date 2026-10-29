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Сериозни проблеми в атаката на Ювентус разкрива статистиката

Сериозни проблеми в атаката на Ювентус разкрива статистиката

29 Октомври, 2026 14:29 275 0

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В аналитичното предаване на „Скай Спорт Италия“ след двубоя бяха представени красноречиви цифри за слабото представяне на „бианконерите“ в предни позиции

Сериозни проблеми в атаката на Ювентус разкрива статистиката - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Поражението с 0:2 при визитата на Дженоа в сряда задълбочи тревогите около представянето на Ювентус. Това бе втора загуба за торинския гранд в рамките на последните му три срещи от Серия А, като слабото представяне на тима повдига сериозни въпроси относно ефективността в офанзивен план.

В аналитичното предаване на „Скай Спорт Италия“ след двубоя бяха представени красноречиви цифри за слабото представяне на „бианконерите“ в предни позиции. С едва 11 отбелязани гола в първите девет кръга от кампанията Ювентус разполага с второто най-слабо нападение сред клубовете в челната десетка на класирането. Единствено Каляри има по-скромен актив в тази зона с 8 попадения.

Показателите за очаквани голове също подчертават затрудненията на състава. Ювентус се нарежда едва на 16-о място в Серия А по общ показател за очаквани голове с 0,93 на мач. При очакваните попадения от чиста игрова ситуация отборът пропада до 18-а позиция със скромните 0,64, а на същото незавидно 18-о място се намира и по брой изстрели от вътрешността на наказателното поле – средно 5,84 на двубой.

Единственият положителен акцент в статистиката на торинци идва от шутовете извън пеналтерията. С 4,75 опита средно на мач тимът заема четвърто място в първенството. Тези проблеми ще бъдат подложени на сериозно изпитание още тази неделя, когато Ювентус приема Наполи на стадион „Алианц Стейдиъм“ в Торино.


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