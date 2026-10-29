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Руски национал от Галатасарай в полезрението на Ливърпул, Арсенал и Манчестър Сити

Руски национал от Галатасарай в полезрението на Ливърпул, Арсенал и Манчестър Сити

29 Октомври, 2026 11:02 728 3

  • футбол-
  • галатасарай-
  • алексей батраков-
  • ливърпул-
  • арсенал-
  • манчестър сити

Скаутите оценяват високо Батраков заради отличния му поглед върху играта, качеството на подаванията и приноса му в атака

Руски национал от Галатасарай в полезрението на Ливърпул, Арсенал и Манчестър Сити - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няколко европейски гранда следят халфа на Галатасарай - Алексей Батраков. 21-годишният руски национал е в полезрението на ПСЖ, Ливърпул, Арсенал, Манчестър Сити, Челси, Манчестър Юнайтед, Нюкасъл, Тотнъм, Брайтън и Монако, се посочва в доклад на NTV Spor, позоваващ се на Sözcü.

Скаутите оценяват високо Батраков заради отличния му поглед върху играта, качеството на подаванията и приноса му в атака.

От Ливърпул вече са се свързали с ръководството на Галатасарай с молба за предоставяне на самостоятелна ложа за мача на турския клуб от Шампионската лига срещу Щутгарт, насрочен за 3 ноември.

В договора на Батраков има откупна клауза в размер на 55 милиона евро. При евентуална продажба на играча, Галатасарай е задължен да преведе 15% от сумата на Локомотив Москва. Футболистът беше привлечен това лято от руския гранд срещу 30 млн. Евро и бързо се наложи в състава на турския тим – вкара 2 гола в три срещи от Шампионската лига, а във вътрешното първенство има две асистенции в 7 мача.


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  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Великобритания нали не допускаше руснаци? ;) Нали на наш отбор в евротурнирите не допуснаха беларуски футболисти да влезнат там. Не че тук не може да са се издънили за визи и да ни го представят така. А там срещу тях игра и ПСЖ с вратар руснак.

    11:07 29.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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