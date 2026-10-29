Руски национал от Галатасарай в полезрението на Ливърпул, Арсенал и Манчестър Сити

Няколко европейски гранда следят халфа на Галатасарай - Алексей Батраков. 21-годишният руски национал е в полезрението на ПСЖ, Ливърпул, Арсенал, Манчестър Сити, Челси, Манчестър Юнайтед, Нюкасъл, Тотнъм, Брайтън и Монако, се посочва в доклад на NTV Spor, позоваващ се на Sözcü.

Скаутите оценяват високо Батраков заради отличния му поглед върху играта, качеството на подаванията и приноса му в атака.

От Ливърпул вече са се свързали с ръководството на Галатасарай с молба за предоставяне на самостоятелна ложа за мача на турския клуб от Шампионската лига срещу Щутгарт, насрочен за 3 ноември.

В договора на Батраков има откупна клауза в размер на 55 милиона евро. При евентуална продажба на играча, Галатасарай е задължен да преведе 15% от сумата на Локомотив Москва. Футболистът беше привлечен това лято от руския гранд срещу 30 млн. Евро и бързо се наложи в състава на турския тим – вкара 2 гола в три срещи от Шампионската лига, а във вътрешното първенство има две асистенции в 7 мача.